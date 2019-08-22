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友達 攻智慧車載、高階醫療高值化面板應用

2019-08-22 14:45經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

友達積極布局全方位高值化面板應用，下周8月28日至30日於台北南港展覽館舉辦的TouchTaiwan 2019展覽中，友達將推出智慧車載、高階醫療等全系列高值化面板應用，展現全方位高階顯示技術的研發能量與成果。

在智慧車與自駕車的技術提升之下，車用HMI人機介面朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性。

車載螢幕大尺寸化，可將所有車內功能集中在螢幕上操控，友達開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板，如結合12.3吋中控台及20.3吋副駕駛座面板，具備高亮度和高解析畫質，1,200R曲率設計呈現一體成型的流線外觀。

13.3吋中控台面板搭載內嵌式觸控技術，整合觸控驅動IC（TDDI），使面板更輕薄與內裝緊密結合，並在顯示區域留有三個孔位可安裝按鍵或旋鈕，創造更多設計彈性，滿足更直覺與便利的駕駛體驗。

看好車聯網商機，友達拓展IoV系統整合實力，從車用面板模組延伸到系統整合服務，提供包括儀錶板系統、顯示介面、程式後台設計等車用顯示器整機解決方案。

7吋機車智慧儀表板系統搭載高解析全彩面板及車規等級處理器，成功打入歐系高檔機車市場，另一款智慧儀表板系統運用LED高亮多彩的顯示面板並內建微控制處理器，亦導入國際電動車品牌。友達以一站式軟硬體整合開發服務，拓展車聯系統的新價值，實現安全的智慧騎乘樂趣。

隨著全球人口增長及人口老化程度持續升高，對於醫療顯示設備需求更為廣泛，友達開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等專業醫療用途。

23吋超音波醫療面板，擁有2,200:1超高對比及暗室大視角極低色偏優勢，在快速動態掃描影像下，仍可呈現極細膩的灰階層次，協助更準確的診療判斷。

27吋醫療面板具備抗藍光護眼功能，QHD高解析度搭配AHVA超視角高清晰技術及無邊框設計，打造專業高品質的醫療影像。

32吋4K手術室螢幕面板具備高解析度與高達100%Adobe廣色域技術，特別針對紅色呈現更豐富的層次及深淺變化，更貼近真實的色彩和細節，使醫生在手術時做出更為精準的判斷分析。

友達系列高解析、高對比及廣色域醫療顯示器。 圖／友達提供
友達系列高解析、高對比及廣色域醫療顯示器。 圖／友達提供
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友達結合儀錶板、中控台及副駕駛座面板的高性能車用面板。 圖／友達提供
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