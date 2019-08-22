工研院攜富強鑫、全球傳動 合推智造解決方案

2019-08-22 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院在「Intelligent Asia（亞洲工業4.0系列展）」上，攜手國內最大塑膠射出成型廠商富強鑫合作發表最新的智能化成型系統，展現在頻繁換線的生產模式下，仍可快速穩定生產的智慧製造解決方案。

此外，工研院也與傳動元件製造商「全球傳動」及智慧工廠整合商「建佳科技」合作，分別以關鍵感測技術協助廠商打造關鍵智慧製造感測器及機台升級，隨時保持最佳的生產力與效率。

全球拼智慧製造，AI感測將成關鍵！工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，據統計2018年全球人工智慧應用於工業市場規模約為 11.9 億美元，為滿足現階段工業用的客製化需求逐漸提高，許多廠商正透過導入人工智慧，將現有機台或設備所收集數據做優化分析。

富強鑫是國內首屈一指的塑膠射出大廠，據點遍及海內外，深刻了解智動化對於穩定生產及提升品質的重要性，工研院協助廠商導入外掛式的智慧製造解決方案，可即時監控感測器所傳回的塑膠成型品質與建構產品生產履歷，未來無論機台位置在哪，都能輕鬆掌握現場產能狀況。

富強鑫董事長王伯壎表示，在塑膠成形過程中，產品不良的主要原因跟模具的模穴受壓有絕對關係，再加上實際量產時隨著環境、塑料變異、機台磨耗老化等因素導致品質變異，常造成人力品檢成本增加。

在工研院的協助下，透過模穴內的壓力感測器將感測數值回傳到系統，工程師可有效協助客戶即時針對每一個模次進行品質篩選，大幅降低人力品檢成本，這將能大幅減少停機時間和損失，有效提高生產效率。

根據工研院IEK Consulting資料顯示，包括需求端的製造業或供給端的感測器產業，皆已意識到工業物聯網發展已成大勢所勢，並將帶動更多工業感測器的應用需求點燃龐大市場商機，估計將帶動全球工業感測器產值由 2018年的34.8億美元成長至2022年的53.9億美元。

工研院與傳動製造商全球傳動所合作的「具超薄型複合式感測模組之工具機智慧進給系統預析補償技術開發計畫」，則是整合精密機械產業上中下游資源，由工研院提供感測技術以及全球傳動設計傳動元件機構，透過產業鏈中不同環節的廠商，攜手設計適用於製造現場的高效能感測器。

全球傳動總經理李進勝表示，在工具機產業裡滾珠螺桿可說是最重要的關鍵零組件之一，長期使用下來卻常因磨耗導致失準。在工研院的協助下，現正導入全球第一套「具超薄型複合式感測模組」，以直接偵測預壓力和溫度的方式預先診斷工具機健康度，大幅提高進給系統的穩定性。