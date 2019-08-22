成都中電熊貓 採用康寧 Astra™ 玻璃

2019-08-22 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



康寧公司（GLW）今（22）日宣佈成都中電熊貓顯示科技（CCPD）的氧化物半導體（Oxide-TFT）液晶顯示器（LCD）面板生產線，選擇採用專門為高效能、大尺寸電視與螢幕而優化的Corning® Astra™ Glass，康寧成為CCPD旗下Oxide-LCD面板的主要顯示玻璃供應商。

康寧玻璃科技集團高效能顯示器業務總監林楨翰（HanYim）表示，康寧很高興與CCPD合作，讓AstraGlass為下一代高效能Oxide-TFT顯示器奠定了基礎。CCPD已快速成長為康寧公司的重要合作夥伴，我們期待透過AstraGlass，讓消費者享受到CCPD顯示器所帶來身臨其境的觀賞體驗。

CCPD是業界頂尖的氧化物面板製造商之一，旗下的Oxide-TFT顯示器系列基板使用在尺寸及溫度方面皆具有穩定性的AstraGlass，以便通過高溫Oxide-TFT製程，製造出沉浸式高效能顯示器。高溫Oxide-TFT技術有助於面板製造商生產出高解析度又極具面板經濟性的顯示器產品，特別是在電視機等大尺寸裝置。

成都中電熊貓oxide-TFT的先進製程廣泛應用於4K及8K顯示面板中。8月28日至30日，康寧將在智慧顯示與觸控展（TouchTaiwan 2019）上展示其中一款應用Astra Glass的產品，該產品完全由成都中電熊貓自主設計，集成了中電熊貓自主開發的新型OxidePAT技術、Super-UVA及Cu互聯等核心技術。