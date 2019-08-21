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獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

凱崴轉型 擴大PCB乾製程耗材產品線

2019-08-21 21:49經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB耗材廠凱崴（5498）近年積極轉型，公司積極開拓PCB乾製程耗材產品線，加上擴大代理CCL（銅箔基板）切入網通5G應用，目標帶動本業獲利在第3季與第4季擴大。

另外，凱崴現階段代理南亞CCL單月營收貢獻約2500-3000萬元，同時正積極爭取擴大陸資CCL代理，將成為明年成長動能之一。

在業外部分，凱崴江蘇舊廠動遷下半年也將認列部分遷廠利益，先前扣除成本費用與已認列部分，但仍有潛在可觀利益可隨搬遷進度陸續認列。

PCB網通

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