AI紮根學子結業 微軟：用人唯才

2019-08-21 19:05 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



經濟部長沈榮津勉勵學子，透過E-Learning學習成為AI人才。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

學好人工智慧有機會出頭天！AI高中職生紮根學程結業，經濟部長沈榮津致詞表示，政府對培育AI人才非常重視，E-Learning將是未來趨勢。微軟總經理孫康基則勉勵學子擁抱AI，強調「成長式思維」跟「跨領域整合」很重要，歡迎大家投入這個產業，微軟對學歷科系沒設限、唯才是用。

打破科系學歷藩籬

經濟部長沈榮津21日表示，發展AI可提升我國製造業，但AI人才是否Ready就位至關重要，所以教育培訓是當務之急，從中學基礎教育紮根，並鼓勵透過E-Learning學習。這次活動有許多國際大廠贊助，提供自走車當教材供學員見習，從實作中了解線路原理，學會控制後可再回頭double check理論。沈部長幽默說，微軟跟Google兩巨頭合作，甚是難得。

微軟台灣區總經理孫康基說，AI將重新定義使用者體驗，不要害怕、要去擁抱AI。微軟推動數位轉型有兩大重點：一是「成長式思維」，一是「跨領域整合」。這次紮根學程不是目的、而是一個旅程，微軟不只要向下紮根，還敞開大門開放Intern實習生，未來還會推出MicroSoft Learn自學平台。

關鍵戰略：AI人才

Google台港行銷副總利啟正說，看過學員們的作品覺得驚艷，AI是台灣的關鍵戰略，去年起Google就推行AI教育，也跟微軟一樣張開雙臂歡迎大家應徵（引得眾人會心一笑），目標要培育10萬個數位、1萬個AI人才，本次紮根活動正是在高中職年齡層的加碼。

教育部國教署表示，這次是由10所AI推廣中心，從北中南東挑出100位菁英，在場學員們要為自己鼓掌！教育部長官正為108學年新課綱忙碌，「運算思維」、「程式設計」篇幅將大增。

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