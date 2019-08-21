東元進軍服務型機器人市場 搶攻這些商機

2019-08-21 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元（1504）進軍服務型機器人市場，擴大供應收餐盤、導覽、醫療照顧及保全的商機，結合馬達、變頻器、電控、電能管理系統提供客戶客製化服務，今年訂單超過千萬元。東元並鎖定大陸和東南亞市場，將與當地系統整合商合作，明年可望大幅成長。法人預估，今後業績突破億元可期。

東元已經成功推出送餐機器人交給摩斯漢堡使用，在2019年自動化大展首度曝光導覽型機器人，十分受到矚目，除語音導覽服務，更加入影像資訊與語音輔助互動，機器人胸前的平板電腦螢幕上，顯示更多的文字資訊和動態畫面。而原本智慧移動平台擁有光學雷達掃瞄、建圖、避障、避停等功能，也使得東元導覽機器人可適應於不同環境與場域，移動能力更優於其他競爭品牌。

主導專案的東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉指出，導覽機器人和東元先前推出的送餐機器人平台相通，導覽機器人目前推出樣品，預期在企業展示室、博物館、展覽會場等的多方面用途，正跟多家業者洽談應用。

展望機器人的業績，他表示，包括送餐和收餐盤等服務型機器人今年將突破1,000萬元，除台灣之外，未來擴展市場鎖定中國大陸和東南亞，與當地系統整合商合作，預期今後業績將可大幅成長。

林勝泉說：「東元服務機器人內的伺服馬達、驅動器、減速機和控制器等關鍵元件，都是由東元自製。今後將可由馬達單項產品，轉型為智慧製造解決方案的企業。」東元集團以「物聯預測、啟動升級」為主題，在自動化工業大展中，聯合旗下東元、東捷資訊、東訊、安華等關係企業，推出多項以物聯網監控工廠設備的解決方案，爭取自動化商機。

東元今年以智能工廠的概念展示，分為動力系統關鍵組件區、電控系統解決方案區、智慧產線管理系統區、智慧電能管理系統區等四大區域，可以協助傳統工廠用最少的成本，在最短的時間內啟動智慧化升級。