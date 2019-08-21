自動化工業展開展 Epson機械手臂新品首度亮相

2019-08-21 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球械手臂大廠Epson，來台亮相新款VT6L六軸、LS10四軸機械手臂新品，具備節省空間、縮短作業時間、降低自動化建置成本等優勢，擴大打入台灣電子、IT、半導體及車用零件等產業；繼供應面板大廠群創 (3481)在後段模組獲得好評，要蟬聯在台灣的四軸、六軸機械手臂佔有率第一大。

台灣愛普生 (Epson)在台北國際自動化工業大展中，今年實際深入了解客戶需求，整合Epson機械手臂、視覺、力覺、簡易軟體的技術結晶，更結合第三方技術，推出「智能、高速、穩定」的獨特自動化方案。

台灣愛普生指出，Epson亮相VT6L六軸與LS10四軸機械手臂新品，可簡化機械手臂的作業流程，特色為優化時間、空間、成本效益有效提升自動化生產力，提升產業競爭力，成為一大亮點。為讓展場更貼近自動化工廠原貌，Epson首度採取全時Demo模式，展現產線全自動化的應用可能性，助攻全台系統整合商（SI），加速台灣自動化產業朝工業4.0 邁進。

台灣愛普生表示，Epson在業界打造出擁有「高精度、高速度、低震動，兩高一低」優勢的自動化設備，在中小型四軸（SCARA）機械手臂自2011年起，於全球市場更是連續八年獲得市佔第一註1的優異表現，六軸機械手臂更在台灣市場成為指標性的領導廠商。