親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜車子被裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

自動化工業展開展 Epson機械手臂新品首度亮相

2019-08-21 18:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球械手臂大廠Epson，來台亮相新款VT6L六軸、LS10四軸機械手臂新品，具備節省空間、縮短作業時間、降低自動化建置成本等優勢，擴大打入台灣電子、IT、半導體及車用零件等產業；繼供應面板大廠群創 (3481)在後段模組獲得好評，要蟬聯在台灣的四軸、六軸機械手臂佔有率第一大。

台灣愛普生 (Epson)在台北國際自動化工業大展中，今年實際深入了解客戶需求，整合Epson機械手臂、視覺、力覺、簡易軟體的技術結晶，更結合第三方技術，推出「智能、高速、穩定」的獨特自動化方案。

台灣愛普生指出，Epson亮相VT6L六軸與LS10四軸機械手臂新品，可簡化機械手臂的作業流程，特色為優化時間、空間、成本效益有效提升自動化生產力，提升產業競爭力，成為一大亮點。為讓展場更貼近自動化工廠原貌，Epson首度採取全時Demo模式，展現產線全自動化的應用可能性，助攻全台系統整合商（SI），加速台灣自動化產業朝工業4.0 邁進。

台灣愛普生表示，Epson在業界打造出擁有「高精度、高速度、低震動，兩高一低」優勢的自動化設備，在中小型四軸（SCARA）機械手臂自2011年起，於全球市場更是連續八年獲得市佔第一註1的優異表現，六軸機械手臂更在台灣市場成為指標性的領導廠商。

面對來勢洶洶的中美貿易戰，為讓許多客戶有著必須在短時間內建置自動化產線的需求，Epson推出十項的創新應用方式，協助台灣的系統整合商（SI），可在短時間內將絕佳的自動化解決方案提供給客戶，共同為台灣產業自動化發展努力。

Epson展示N2飲料機應用，運用環形堆疊的排列方式，突顯Epson摺疊式手臂可...
Epson展示N2飲料機應用，運用環形堆疊的排列方式，突顯Epson摺疊式手臂可有效運用空間，以最短路徑移動，為客戶打造「高效生產線」。 圖／Epson提供
分享

Epson愛普生

相關新聞

AI紮根學子結業 微軟：用人唯才

2019-08-21 19:05

東元進軍服務型機器人市場 搶攻這些商機

2019-08-21 18:56

網家結盟AFTEE後支付 鎖定「無卡族」商機

2019-08-21 17:55

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

佳世達艦隊進軍機器人與自動化展 秀智能工廠解決方案

2019-08-21 15:15

加工處扮推手 元泰發完成國內首條智慧高階電池生產線

2019-08-21 15:13

東元服務型機器人新突破 導覽機器人首亮相

2019-08-21 14:41

東芝恢復產能 記憶體價格受衝擊

2019-08-21 14:37

熱門文章

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

大陸貨品來台洗產地 大增

2019-08-20 23:43

聯發科攻5G 打入華為鏈

2019-08-20 23:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top