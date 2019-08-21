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NCC駁回新設三購物台 東購：無法認同 將提行政救濟

2019-08-21 18:34經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）21日否准東森得易購公司(簡稱東購)申請新設3個購物台申請案，東購對此結果表示遺憾、無法認同，更對NCC否決東購近年提升經營品質、廣泛獲消費者好評、擴大投資增加就業機會的努力，表達強烈不滿與失望，東購將對此裁決將依法進行行政救濟。

東購強調，NCC此決議與政府振興經濟發展背道而馳，東森購物長期以來會員滿意度各方滿意度都相當優良屢獲得獎，但是NCC僅就所謂的個資法問題、罰單問題甚至節目定位的問題，而否決了頻道申請。

東購指出，如果NCC認為東購是因頻道過多，可能有寡占市場之虞，東購認為，電視購物與其他零售通路的規模差距非常大，統一超商年營業額超過2,000億、新光三越百貨也達800億元，momo網購超過400億元、PChome也有350億元、而東購僅150至180億元，可說小巫見大巫，不可能有市場壟斷的問題。

東購也表示，新申請的三個購物台只會在中華電信MOD播出，且是為了傳播發展潮流分眾市場所做的全新規劃，而非在傳統有線電視台播出，新的計畫也會招募上百位新員工加入，如今一切計畫卻被迫中止。

東購提到，新的購物頻道雖增加使用的頻寬，但MOD頻寬沒有上限，不會有佔據寬頻防礙其他電商進入MOD市場的問題，反而會因為分眾內容的規劃，可以增加差異性服務，對數位電子商務、觀眾選擇性，都是引領新發展的機會。

NCC有線電視MOD

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