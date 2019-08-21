泰碩攻5G商機 大吞中興肥單

2019-08-21 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱模組廠泰碩（3338）今（21）日召開法說會，總經理梁竣興指出，公司目前已獲得中國大陸5G基地台製造商中興的大訂單，近期將完成量產準備，預料產品單價（ASP）將會是過往的數倍以上，有助於公司全年業績表現走升。

梁竣興指出，公司過去就一直是中興的主要供應商，在但過去僅提供散熱器，而未來除散熱器外，還會提供機殼、沖壓件等整機解決方案，因此產品單價有望大幅提升，對獲利將有顯著挹注。

隨著中國大陸今年第2季發放正式5G執照後，目前華為、中興二家5G基地台製造商正加速出貨腳步，預計今年將出貨20至25萬座5G基地台，而明年出貨量則上看60至100萬座，每一座基地台則需要三個散熱器，因此商機相當龐大。

梁竣興指出，目前泰碩已接收到大客戶的指示，期盼能在9月底之前完成散熱器的量產準備，顯示大客戶很有可能提早推出新一代5G基地台設備，藉此滿足中國大陸三大電信商的需求。

據悉，泰碩為目前台灣唯一有供貨中興基地台散熱器的廠商，供貨佔比高達五成，其餘五成則是分散在大小不一的陸系散熱廠。梁竣興信心滿滿指出，公司無論是良率或者產能，都可符合客戶的期待，預料年底前還會持續擴產，藉此全面搶攻訂單。

泰碩第2季營收10.44億元，季增12.2%，年增41.4%；稅後純益6,071萬元，季增13.2%，年增67.9%，每股純益0.7元。上半年合併營收19.74億元，年增35%；稅後純益1.13億元，較去年同期稅後純益僅23萬元激增數十倍，每股純益1.31元。

泰碩日前公布7月營收4.1億元，月增14.7%、年增39.5%，創新高。法人指出，泰碩今年散熱產品以手機應用以及電信設備兩大方向為主；其中，手機散熱模組首度打入韓系客戶新款旗艦機，已於6月出貨，目前訂單能見度達第3季底，全年展望樂觀。