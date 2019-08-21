搶先解禁華為手機？中華電信否認

2019-08-21 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



針對媒體報導「華為新機 中華電信搶先解禁」一事，中華電信特地發出澄清指出，中華電信近期並未收到台灣華為公司有任何新機上架的需求，所以沒有如媒體所報導的「華為手機搶先解禁」一事；未來相關做法除考量市場因素外，亦將配合政府政策與要求。

今年5月，因為美國川普政府防堵華為，未來華為手機不能再支援Google等服務應用，同時波及電信業及消費者，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星五家電信業者在5月時，都表示將停賣華為手機，已經進貨的華為系列手機繼續銷售，或依照消費者需求提供，但賣完後不再進新貨；至於未來新機銷售進度，要看華為的策略。

中華電信表示，目前狀況與5月一樣，目前在通路上銷售的華為P30手機，是在5月停止進貨前進貨的存貨，且目前華為也未針對新手機提出上架的需求。

其他電信業者指出，則視市場需求有持續進貨，包含P30跟Y9等產品因為消費者仍有購買需求，因此仍小量進貨，至於新機種則為有進貨跟上市的確定時間表。

而華為第一支5G手機Mate 20X的預購量衝出百萬支的佳績，但是否進入台灣市場銷售，電信業者也直言，台灣年底才進行5G頻譜競標，最快也得明年年中才推出5G服務，現在談在台灣銷售5G手機還太早。