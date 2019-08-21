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台灣大總座林之晨：5G不能治百病

2019-08-21 16:39經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大總經理林之晨表示，過去市場上每年都認為套上關鍵字就可以解決世界上所有問題，但過去雲端、AI都沒有解決問題，所以也不要對5G期待太高，5G並不可以治百病，但要了解5G對產業帶來什麼樣的改變。

台灣通訊學會與台北金融研究發展基金會今（21）日舉行電信與金融產業共榮論壇，探討大數據與Open Banking的連結，台灣大總經理林之晨以「5G點燃AIOT機會，轉換金融科技獲利模式」為題發表演講

林之晨表示，5G不是治百病的東西，但真的會帶來改變，要了解帶來什麼樣改變，從技術來說，5G的大頻寬比4G快10到100倍，低延遲特性是傳送到雲端再回來的速度，也會快100倍，同時間有大量終端可以連上網路，數量也是多出上百、上千、上萬倍。

林之晨表示，2030年世界會變成什麼樣子，雖然沒有人可以知道但是可以來預測，想想過去十年變化了多少，十年前一則簡訊140個字，現在LINE一行只有幾個字，十年前小學生玩戰鬥陀螺跟四驅車，現在小學生拍抖音，成為最重要的媒體來源，十年前要出門要找紙本地圖，十年後Google MAP還有全景導航。

林之晨表示，十年前訂餐廳要打電話，現在線上訂位，過去買知名美食要排隊，現在都是外送平台業者在排隊，自己現在每個月用到現金次數也少於十次。

林之晨指出，過去十年改變最大關鍵的驅動力，就是智慧手機跟行動上網，進入5G時代，流量速度終端設備都多上100倍，想像一下未來十年變化速度跟幅度將比過去十年快。

林之晨認為，2030年世界會比現在方便100倍有，100倍的產品、娛樂跟服務，進入5G跟AIOT結合的世界，更將改變金融業等產業。實體銀行因為有實體門市等等，必須在實體店面跟網路銀行端有一致的服務跟利率，但純網銀是網路原生，省下的成本就可以提供消費者更划算的利率跟服務。

林之晨說，以前金融業無法根據不同需求、不同活動來提供額度，未來十年世界所有東西都連上網，去識別化數據都被大量蒐集，動態式的利率跟金融服務，根據不同服務提供不一樣的服務。

林之晨表示，十年後高速公路上跑的可能都都是自駕車，高速公路收費站是動態收費，會依照車流來收費。

展望未來5G時代，過去台灣社會一直檢討台灣4G起跑慢，但林之晨認為，台灣4G發展雖然慢，卻沒有錯誤或損失，反而從中學習別人的成功，現在台灣4G普及率已經超過百分百，4G唯一可惜是沒有發展出創新服務，例如Uber等已經創造3,000億美元，但台灣則一直想要把Uber排除在外，扶植傳統的台灣大車隊。

林之晨也呼籲政府，不要再假裝我們在意軟體跟服務，雖然每一個領導在每一個公開場合都會說我們重視軟體跟服務，但是不管事五缺問題或者是台商返台投資5,000億元等，都還是製造業的問題，顯示嘴巴講的，跟身體做的都不一樣。

林之晨建議，政府要重視軟體分跟服務，否則5G時代還是會錯過這些服務軟體商機，最後還是要思考回到教育體系上等等，台灣教育已經停擺30年，回到學校還在用50年前教育方式教你，只在意字體寫得漂亮，不在乎意義，更重要的是學校現在教的都是歷史，全國都在學歷史，更關鍵的是要了解現在產業跟市場未來趨勢在哪裡。

林之晨4G5G

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