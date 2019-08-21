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台達完整智能工廠行業方案 亮相國際自動化工業展

2019-08-21 16:17經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）以創新實現智能製造，今（21）日以「虛實整合．創變智造新未來」為主軸，於台北國際自動化工業大展推出智能綠工廠、智能設備、以及虛實整合方案。

台達電在展區運用大型顯示屏幕呈現智能製造設備互聯監控平台，結合累積多年的軟硬體開發、整合與應用經驗，針對電子組裝行業推出軟硬體整合一體化方案，以及應用於金屬加工、半導體、包裝、製鞋等行業的各式智能設備軟硬體和工控新品，包括伺服壓床、DIAStudio一體化智能設備建置軟體、鎖螺絲專用機器人、機器人模擬整合平台，以及最新標準伺服驅動系統ASDA-B3系列等，以高整合性、高精準度和優異效能滿足行業需求。

台達電機電事業群總經理劉佳容指出，消費型態改變、智能轉型等趨勢，在全球製造業掀起改革浪潮，適逢中美貿易戰對客戶與事業夥伴帶來嚴峻的考驗。不過，製造業導入數位化並以智能化生產方案改善缺工與遷廠的挑戰，也帶來了危機中的轉機。

以台達電的可程式控制器（PLC）智能製造示範產線為例，導入自行開發軟硬體整合方案完成全面智能化後，可提升產能約70%，同時減少約35%的生產使用面積，更將直接人力人均產值提升三至五倍。

目前此示範線正引領台達其他產線轉型，成為台達協助客戶面對不穩定大環境的最佳投資範本。

如台達電近期協助台灣知名PCB廠在半年內完成設備通訊規格統一以及導入測試，實現機聯網與可視化，最終成功串聯全廠共350台設備，達到整線數位化、智能化的成果。且後續客戶可隨時彈性擴充、輕鬆管理，不必像過去每次新增設備即長時間停機、調適與設定，實現最佳投資效益。

台達電機器人

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