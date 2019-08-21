郭台銘辦公室澄清：未發包連署APP

2019-08-21 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



關於媒體報導《郭台銘傳發包宣傳「連署APP」》，郭台銘辦公室今（21）日澄清並未發包報導所稱的APP系統。

郭台銘辦公室也提到，是否有熱情支持者自動自發代為製作，郭辦目前並無所悉。