群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際智慧運輸再升級，結合AI、人臉辨識、AR/VR等的自助報到登機、自助通關、電子報關、自助購票等KIOSK (自助服務機)推陳出新，提供全球機場旅客最佳解決方案。 群創(3481)今(21)日表示，透過與國際策略夥伴合作，穩占KIOSK資訊服務機全球第一，業務處長謝秉勳指出，KIOSK應用廣泛，包含機場自助報到機、藝文場所自助驗票、智慧城市ubike、高鐵、捷運自助售票機等、預計未來二年能維持雙位數成長。

群創表示，今年的TouchTaiwan將展出21.5吋、23.8吋FHD、觸控互動式自助報到服務機(KIOSK)顯示器、10.4吋及12.1吋自助行李托運入關服務機(KIOSK)顯示器等；另外，因應全球新零售浪潮，餐飲百貨及零售通路紛紛引進KOISK及POS作為互動多媒體機、點菜、訂票、樓層查詢等資訊，客製化需求高，是含金量高的小金雞。