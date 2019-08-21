佳世達艦隊進軍機器人與自動化展 秀智能工廠解決方案

2019-08-21 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



新「智造」勢力形成，2019台灣機器人與智慧自動化展今（21）日開展，佳世達（2352）攜手友通、維田、其陽、明泰等聯合艦隊夥伴，共同展出全方位智慧工廠解決方案。佳世達指出，工業4.0浪潮席捲全球，政府近期修法讓智慧機械與5G投資均可抵稅，未來三年可說是製造業的決勝時刻。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，明基／佳世達聯合艦隊所擘劃之新世代智慧工廠藍圖，首先為生產流程全面性可視化管理，其次透過數據收集與分析持續檢視並改善效率，最終目標是將方案模組化、應用到不同產業場域。在全球工業4.0趨勢的快速驅動下，聯合艦隊的全方位智慧工廠解決方案，將可強化業者競爭力，掌握未來製造業的智慧化商機。

研調單位IDC 2019年報告指出，AI、5G、雲端系統、物聯網與機器人將是未來三至五年影響企業最深的五大重點科技，亞太地區已有超過六成的企業正在思考並建立未來工作（FoW；Future of Work）的相關規劃，預估亞太地區2020年在FoW的相關技術投資將達到6,000億美元以上，工廠智慧轉型便是其中一環。