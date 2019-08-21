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東元服務型機器人新突破 導覽機器人首亮相

2019-08-21 14:41經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）今（21）日以「物聯預測‧啟動升級」為主題，聯合旗下東元電機、東捷資訊、東訊、安華等關係企業，參與「2019年台北國際自動化工業大展」，推出多項以物聯網監控工廠設備的解決方案，達到機台預測維修、產線機電節能等功能，甚至提供互動診斷和智慧自動派工，同時首次曝光東元導覽機器人

東元此屆展會同時展出「智慧移動解決方案」，包括送餐機器人、收餐機器人、導覽機器人、以及東元快速移動平台（AGV）。

截至目前，東元送餐機器人已開始出貨給摩斯漢堡；收餐機器人開發完成，取得餐飲業者訂單，預計今年第4季開始出貨，應用於機場、高速公路休息站用餐區；導覽機器人首次展出，正在洽談海內外客戶。

東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉表示，服務型機器人目前算是萌芽期，主要業績來自收餐及送餐機器人，包括控制器、伺服馬達、伺服驅動器、減速機，都是東元自製，AGV平台為標準化，未來不只做台灣市場，也計畫往海外前進，目前規劃聚焦在中國大陸及東南亞，傾向跟當地的系統整合公司合作打進市場。

東元改造送餐機器人為導覽機器人，原本送餐機器人拿餐盤，導覽機器人改為拿平板，展會是首度曝光，備受矚目。東元表示，導覽機器人除了語音導覽服務，更加入影像資訊與語音輔助互動，配合導覽的進行，機器人胸前的平板電腦螢幕上，會顯示更多的文字資訊和動態畫面，加深參訪者的印象。

林勝泉指出，導覽機器人此次展會是展出第一個樣品，預估用途可以用在大廠大公司展示室，客人來要，以後不必再安排專員帶領，目前用在東元家電的展示間，將來博物館、展會都有機會用到，預計銷售要到明年。

服務型機器人多數零組件，都為東元自製，林勝全表示，AGV標準化、自製率高，可以跟很多系統整合商合作，未來機器人走向「客製化」，可以用在醫療、保全等應用，送餐機器人曝光後，有很多人上門開始來談。

東元近年積極轉型，「智能工廠」為其中一個重要發展方向，此次參與「2019台北國際自動化工業大展」，現場展出馬達、變頻器、電控系統解決方案、電能管理系統、產線管理系統等應用。東元強調，相關產品已具備為客戶客製化服務能力，有信心以智慧化解決方案，提供出口工業4.0等級之智能工廠。

東元今年以智能工廠的概念展示，分為「動力系統關鍵組件區」、「電控系統解決方案區」、「智慧產線管理系統區」以及「智慧電能管理系統區」等四大區域。東元表示，每個主題區都大量使用物聯網技術、大數據分析，可以協助傳統工廠用最少的成本，在最短的時間內啟動智慧化升級。

東元旗下東捷資訊，也展示「AIoT智能製造服務」，現場設置了AR互動情境，模擬機具發生狀況顯示AI即時告警。東元表示，AIoT服務可以針對工廠的各種馬達設備提供「異況蒐集」、「維修預測」、和「智能自動派工」，東捷資訊使用的PdMS軟體，可以將預測值拋轉到東捷資訊研發的MES（製造執行系統）的設備保養模組，做到預測維修保養，及可視化管理。

東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉展示導覽機器人。記者蔡銘仁／攝影
東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉展示導覽機器人。記者蔡銘仁／攝影
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機器人東元電機

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