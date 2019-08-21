台杉投資美國公司奪大獎 未來還要攜手台廠拚商機

2019-08-21 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台杉投資近日完成美國資料儲存新創開發公司「Pavilion Data Systems」的2,500萬美元C輪領投案，該公司針對NVMe-over-Fabrics（NVMe-oF）推出外接式儲存平台，並於日前舉辦的第14屆快閃記憶體峰會（FMS）奪下最佳新創公司獎，台杉看好該項產品提供企業因應升級雲端服務及大數據儲存運算的市場，未來也將協助拓展亞洲市場及與台灣製造商合作生產的商機。

台杉指出，產業要邁入5G應用，相關硬體設施，包括雲端運算、邊緣運算、資料儲存、傳輸等都要相應升級。其中關鍵且基本的資訊零組件就是快速存取的儲存裝置。

為了讓企業可以在現有的硬體設備上，升級、擴大儲存系統並提升資料存取功能，Pavilion Data Systems應用於NVMe-oF的外接式儲存平台及推出的OPENCHOICE月租模式，讓企業不必一開始就採購昂貴的機器儲存設備，以用多少、租多少的月租方式，讓企業可以在預算內擴充外加。

在體積上，該公司的產品比現有其它相同儲存容量的產品體積少20倍，減少主機所佔用的使用空間及能源損耗，是現代企業進入雲端服務在預算及功能上的絕佳選擇。

台杉表示，Pavilion Data Systems的儲存設備可直接適用於企業現有產品，還可以依照企業的數據運算傳輸需求適時擴充增加。儲存系統每秒存取速度最快可以達到2,000萬次（IOPS），每秒頻寬最大可達120GB，對於需要依賴大數據應用分析、海量資訊系統快速存取運用的企業而言，可獲速度更快、費用更省、體積更小的表現，是企業在擴充儲存設備時的絕佳工具。

台杉表示，目前該公司的企業客戶集中於北美、歐洲，未來也將協助擴展亞洲市場，以及尋求台灣廠商合作製造的機會。