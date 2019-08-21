DRAM模組廠去年營收年增逾四成 威剛居全球第四

2019-08-21 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶儲存研究（DRAMeXchange）最新全球記憶體模組廠排名調查顯示，雖然去年下半年整體DRAM價格反轉向下，但全年平均銷售單價仍較2017年上漲超過10%，加上出貨增加，帶動去年全球模組市場總銷售金額達166億美元，年增41%；金士頓穩居現貨龍頭，威剛（3260）排名落至第四名。

回顧2018年價格走勢，TrendForce指出，由於現貨價在上半年仍維持在高檔水位，與合約價的價差甚至達兩成以上，為模組廠帶來豐沛的營收與獲利。儘管下半年終端需求受大環境影響轉趨惡化，客戶端庫存水位逐漸升高，導致整體DRAM價格反轉向下，但絕大多數的模組廠仍在價格波動劇烈的情況下控管得宜，因此即便2017年基期已高，去年模組廠營收年增幅仍超過四成。

TrendForce統計，去年全球前五大記憶體模組廠已占整體銷售額近88%，前十名囊括全球模組市場中93%的營業額，大者恆大的趨勢不變；去年金士頓蟬聯模組廠龍頭寶座，在DRAM量價齊揚的帶動下，金士頓DRAM營收年成長近5成，再創歷史新高。除有效管控成本外，金士頓在中國市場多有斬獲，推升其市占率來到72%的新高。

美系廠商Smart Modular Technologies年營收成長超過七成，排名從2017年的第四名上升至第二名。中國大陸廠商記憶科技去年也取得不錯的業績表現，DRAM營收成長將近四成，成為全球第三大模組廠。

威剛科技董事長陳立白。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台廠威剛去年DRAM營收占比雖突破六成，年成長12.5%，創近八年來新高，但增幅不如記憶科技和Smart Modular Technologies，因此排名下滑至第四。威剛將透過持續布局電競、工控、車載應用及電動車馬達等新興事業，有望帶動整體營收及獲利規模逐步成長。

深圳老字號DRAM模組品牌廠商金泰克，去年營收小幅成長，排名保持不變，位居第五。另一家深圳模組廠嘉合勁威除代工生意，也逐步擴大自有品牌，去年營收成長超過三成，穩居第六名。

觀察其他台廠表現，創見維持第七，但受到報價下跌加上公司持續轉型影響，DRAM營收年衰退兩成。面對記憶體市場的波動，創見仍將專注在毛利較高的工控領域，同時著重蘋果升級方案以及穿戴式裝置等策略性產品，以期能降低波動較大且風險較高的現貨業務比重。

宇瞻位居第八，雖然DRAM營收規模受大環境影響出現小幅下滑，但受惠於在工控領域的持續投入，獲利表現逆勢較前一年成長。在公司持續切入安養照護、光學檢測、交通運輸等工業物聯網應用下，獲利體質可望維持穩健。

排名第九的十銓持續專注於電競及工控領域，同時積極與品牌廠、主機板廠及周邊廠商異業合作，提升品牌能見度與電競產品的豐富度，帶動DRAM營收成長超過兩成。未來十銓仍將持續發展電競領域並拓展新興市場，加強差異化特色。

排名第十的宜鼎，DRAM營收年增近四成，首度登上前十名。宜鼎鎖定較利基的工控領域，客戶分布於各應用市場，使得營運表現一向較為穩健。因應人工智慧及高效能運算的崛起，以及邊緣運算所需的記憶體應用，宜鼎未來將整合集團資源，布局智慧物聯網應用（AIoT）帶來的新興需求。