智慧零售POS發燒 群創穩居隱形冠軍

2019-08-21 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



國際智慧運輸再升級，結合AI、人臉辨識、AR/VR等的自助報到登機、自助通關、電子報關、自助購票等KIOSK (自助服務機)推陳出新，提供全球機場旅客最佳解決方案。 群創與國際策略夥伴合作，穩占KIOSK資訊服務機全球第一，TouchTaiwan展出21.5吋、23.8吋FHD、觸控互動式自助報到服務機（KIOSK）顯示器、10.4吋及12.1吋自助行李托運入關服務機（KIOSK）顯示器等。 群創業務處長謝秉勳指出，KIOSK應用愈來愈廣，除了機場自助報到機、藝文場所自助驗票、智慧城市ubike、高鐵、捷運自助售票機等、預計未來二年能維持雙位數成長。

因應全球新零售浪潮，餐飲百貨及零售通路紛紛引進KOISK及POS作為互動多媒體機、點菜、訂票、樓層查詢等資訊，客製化需求高，是含金量高的小金雞。謝秉勳表示，群創POS機面板全球出貨量坐二望一，此次結合群創高性價比、逾二十年POS面板製造優勢，在TouchTaiwan展出15吋、以及15.6吋觸控等二款POS機。

有別於傳統設計，此次POS機以薄型化、寬螢幕、兼具stylish rugged design （時尚堅固設計）創新設計，贏得速食業龍頭讚賞。謝秉勳指出，群創洞察到POS機三至五年之換機潮，規劃2021年搶下全球龍頭寶座。

人工智慧與物聯網技術蓬勃發展，語音操作日漸普及，智能家居（smart home）不再是科幻電影情節，美國 IT大廠競爭白熱化，中國手機品牌也推出多樣化智慧家居配件，可說是百家爭鳴。研調機構Strategy Analytics預估2023年智能家居市場規模可達1550億美元， 2018-2023年複合增長率為10％。

群創於今年TouchTaiwan展出「Inno Life主題館」，以多款異形切割屏，展出智慧音箱、智能冰箱、電競遊戲機及VR頭戴式顯示器等產品。中國的百度、米居、阿里智能及美國Ｇoogle Home、Amazon Alexa、IKEA等發展智慧家居互聯平台，行動事業中心陳鵲如協理指出，群創攜手歐美、中國策略夥伴耕耘智慧家居生態系，搶占商機。

內建人工智慧（AI）語音助理的音箱，可以語音輸入功能，並連結網路，控制家電和手機應用程式，同時顯示所需的資訊（當地天氣、室內環境、安全監控等等），因此需要更大的顯示屏。群創Inno Life智能音箱以LCD技術做成5.99吋0.3mm超窄邊框雙屏拼接技術，打造11吋曲面美形智慧音箱，屏幕資訊完整，提升消費者體驗。

廣為家庭喜愛遊戲機，群創採用 Mini LED背光模組的設計，最高亮度可超過1000nits，符合 VESA Display HDR 1000的規範，具有超高對比度的精細畫面，搭配5.99吋無邊框LCD面板，呈現全屏顯示的視覺效果，加上模組厚度只有1.2mm，整體設計輕薄，將成為全球電競玩家最愛。

群創發展直下式 Mini LED 背光模組的設計，具有分區調光的特性，在亮暗的畫面呈現中，黑畫面可以達到極致的黑，分區數為2304區。

搭配2.16吋高真實解析度 1411PPI VR LCD，可展現出具高動態對比影像的細緻畫面，可廣泛應用於遊戲、教育、設計及模擬情境，皆可讓使用者更具深度臨場感的虛擬體驗。

陳鵲如推估，顯示屏在智慧家居的應用愈來愈多樣化，未來將賦能傳統家居、家電廠商推出新型態產品。此外，智能家居營運模式可能帶動商用場域，如智能酒店、智能辦公大樓等等發展，商機可期。軍