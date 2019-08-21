廣明推機器人新品 攻智慧製造

2019-08-21 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達集團旗下廣明（6188）衝刺機器人，今年首度推出TM Operator系列─ TM Palletizing Operator 快速整合智慧堆棧方案，及工廠智能管理系統─ TMmanager 連結機械手臂至工廠設備，強攻智慧製造商機。

廣明參加台北自動化工業大展，旗下品牌機器人達明此次推出TM Operator系列首發新品─ TM Palletizing Operator，是一款強調可立即應用的智慧堆棧專屬作業系統單元，內含應用導向軟體，協助使用者輕鬆設置棧板規格，事前進行堆棧模擬與碰撞偵測，將以往需要三個月到半年整合的時間，縮短至五分鐘即可完成智慧堆棧設定，即可馬上上工。

廣明表示，TM palletizing 智慧堆棧完整解決方案，為台灣第一榮獲國際第三方安全認證ISO10218-2的智慧堆棧系統模組，另外也榮獲CE、13849-1的國際認證，適合使用於倉儲物流、食品業及製造業。

除了內建智慧視覺可協助檢測應用外，達明機器人更導入AI偵測技術於包裝成衣展品，例如於大視野範圍內定位標籤位置，過去技術無法準確辨識的位置、類型、尺寸與塑料包裝反光，都能透過AI視覺辨識達成，並使用內建視覺相機進行掃描讀取及辨識，進而傳送資訊至工廠管理系統，迅速分類不同物件，大幅提升工廠效益及製程良率。

其它展示應用還搭配TM Plug&PlayTM夥伴的 force sensor，達到力量控制的拋光研磨，並透過第三方編程軟體，完成複雜曲線曲面拋光研磨應用。

因應自動化解決方案不斷攀升的系統需求，特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務：從前期評估、流程設計、系統發包、在線調試及售後服務，大幅降低整合時間、人力投入成本，並建構新型態自動化整合系統協助企業產能最大化，掌握邁向工業4.0的契機。

承襲達明機器人的自動化經驗，擁有上百位研發及自動化團隊的堅強後盾，以服務全球知名汽車、電子大廠的規格，提供專業自動化導入服務，全方位加值整合。