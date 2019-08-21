鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈

2019-08-21 08:45 聯合新聞網 台北訊



亞太電信、鴻海科技集團、富鴻網與機械公會共同舉辦「工業大數據 製造機械雲：鴻海科技集團分享暨合作」論壇。 分享 facebook

為迎向工業4.0與智慧製造的發展潮流，替台灣機械設備業創造下一個成長動能，由臺灣機械工業同業公會、鴻海科技集團與其關係企業亞太電信、富鴻網股份有限公司共同舉辦的「工業大數據 製造機械雲：鴻海科技集團分享暨合作」研討會，於8月16、23日分別在台中、台北兩地登場，業界先進齊聚一堂探討最新技術趨勢與應用案例，期待能攜手打造工業互聯網共榮生態圈。

研討會由Fii工業富聯首席執行官鄭弘孟以「數字轉型 治凡未來」開場，分享包含數字化轉型及智慧智造兩大創新概念。鄭執行官明確指出，透過數字轉型，可建構企業內日常營運的數位化創新，還可推動企業經營範圍轉型，幫助企業獲利，期待透過數字轉型和智慧製造帶來新動能，打造機械智能產業新時代。

本次研討會中，鴻海集團分享了在工業大數據及工業人工智慧的技術要素，包括數據採集全面化、數據分析函示化、數據運算平台化、營運技術工具化及前端設計配置化等。同時集團在AI人才培養也不遺餘力，有完整的AI訓練/課程地圖，並出版了人工智慧導論，提供給全台灣百所高中實際納入課程使用，帶動整體教學相長的正向環境。

此外，鴻海集團多位代表也以自身實務經驗針對模具、刀具、衝壓、成型、電腦數值控制（CNC）等生產流程，分享工業大數據與專業機械雲的寶貴發展經驗。Fii數據賦能事業處服務處長朱耀漢指出，當前模具產業面臨不少挑戰，包括模具設計繁瑣、生產資訊可視化程度欠佳、生產排程不易優化、工治具管理複雜、生產過於依賴員工經驗作業、設備故障維修成本高等，如果能導入模具專業雲，有助於模具產業朝向資訊化、自動化、專業化的方向發展，在經營管理、智慧設計、製造管理、自動化管理、第三方檢測服務等方面全面升級，打造高效管理的「無憂工廠」絕對不是夢。

在刀具方面，精密刀具產業同樣面臨過於仰賴經驗的問題，每個環節均處於數據孤島的狀態，無法有效反饋並應用這些數據。鴻海集團透過軟硬整合的模式，將大量的專業知識與演算法模型放進刀具雲解決方案中，讓刀具從設計端、製造端、應用端等環節的生命週期管理都能邁向智慧化，可有效降低用刀成本與人力成本，並提升製造效率與良率。

現場並分享衝壓雲及成型雲的最新應用趨勢，傳統衝壓產業普遍遭遇「數據看不見、設備用不好、生產管不了」的痛點，打造互聯透明、軟硬結合、智慧決策、生態閉環、柔性自動化、一站式服務的衝壓專業雲將是理想的解決方案，透過佈建工業感測器及資料閘道器，可即時採集衝壓機器的數據並加以分析，然後進行資料傳送與狀態上報、遠端配置與模型下發等動作，管理人員則可輕鬆監看視覺化的看板，掌握廠內設備的運行狀況、機台異常、各線稼動率等狀態，並可使用機器學習的方式來優化產品流程、進行預防性分析。

在成型雲方面，傳統成型產業也有三大痛點，其一是資訊傳遞時效太慢，無法即時準確掌握產線設備的運行情況，其二是無法預測製程是否穩定、容易造成大批量的不良品，其三是品質管控困難、需要多次抽檢。以大數據驅動的成型專業雲，具備生產管理、設備管理、品質管理、製程穩定性預測、品質良率預測、異常警示等功能，可優化成型的設備、模具、材料、工藝乃至整個生產線，達到標準化、優管理、聚生態的目標。

針對CNC數控機床專業雲的發展，專業雲服務整合CNC各項資源落實智慧製造，可改善CNC領域原本生產、管理、經營各自為政的狀態，從生產監控、機台管理、庫存管理、刀具管理及設備管理等環節實現無憂管理的目標，透過數字化監控、即時反饋與自動修訂補償、異常時快速預警、量化數據協助智慧決策等手段，可具體收致提升良率、降低成本、增高效能、降低庫存的成果。

在智慧廠務、智慧製造則由富鴻網分享如何透過工業互聯網協助管理升級，提高競爭力。智慧廠務方面，納入能源管理做到用電智慧化、設備健康管理降低停機率及廠務環境安防管理；智慧製造部分，透過物聯網技術建立智慧監測，機聯網採集關鍵數據，整合機器人做到無人搬運，並將即時資訊傳輸回報戰情中心，讓管理人員能掌握第一手訊息，進行決策分析。透過導入新科技、新技術及工業互聯網服務，以協助客戶達成降本、減存、提質、增效，成功轉型創造效益與價值。

亞太電信總經理暨富鴻網董事長黃南仁最後以「攜手合作加速轉型升級，共創智慧機械產業新價值」為題進行分享，鴻海集團以其自身優勢整合旗下相關服務包括Micro Cloud專業雲、智慧廠務、智慧製造，並攜手生態夥伴，目標要協助工廠做到數位轉型。其中亞太電信整合雲服務、AI人工智慧及工業物聯網服務，在5G時代提供高速低時延且可信賴的網路服務，讓生產、廠務、倉儲及安防等管理系統都能全方位導入及轉型。富鴻網可提供大型機電、行動通信工程設計規劃，並協助企業及跨國網路整合、建置，再透過各項智慧製造服務、系統整合，能在包括美國、日本、印度等地提供全球落地應用服務。鴻海科技集團、亞太電信、富士康工業互聯網、富鴻網組成堅強的智慧機械客戶服務團隊，分別以專業技術、銷售執行團隊及客戶服務與支援形成鐵三角，攜手合作加速轉型升級，共創智慧機械產業新價值，為台灣製造產業鏈再創高峰！