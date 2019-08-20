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小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台

2019-08-20 22:42聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

小米集團今天公佈上半年未經審計第二季度及中期業績，上半年收入達 957.1 億元人民幣，比去年同期成長20.2%，當中境外業務上半年總收入達 386億人民幣，佔總收入 40%以上；經調整後淨利潤為 57.16 億元人民幣，同比增長 49.8%。2019 年第二季度小米集團總收入為 519.51億元人民幣，較去年同期增加 14.8%；調整後淨利潤為 36.35 億元，比去年同期大漲 71.7%。

小米集團公佈上半年未經審計第二季度及中期業績，上半年收入達957.1億元人民幣。...
小米集團公佈上半年未經審計第二季度及中期業績，上半年收入達957.1億元人民幣。 中通社
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值得注意的是，小米上半年度的智慧手機分部收入約 590.30 億元人民幣，第二季度收入達 320.21億元人民幣，智慧手機銷量達3210萬台。據 Canalys 資料顯示，小米第二季度手機全球出貨量繼續穩居第四名。

另截至 6 月 30 日， Redmi Note 7 系列的銷量達到 2000 萬台;K20 系列發布首月全球出貨量即達到了 100 萬台。

小米表示，隨著集團持續改善産品組合及拆分 Redmi為獨立品牌，多品牌策略優勢顯現，第二季度毛利率更顯著提高，由首季 3.3%大幅成長至第二季的8.1%，中國大陸和海外市場智慧手機平均售價(ASP)分別同比提升13.3%及 6.7%，帶動售價2000元人民幣以上智慧手機的收入佔比達到32.3%。

此外，上半年小米智慧電視出貨量達約 540 萬台，比去年同期成長64.9%,根據奧維雲網統計,小米智能電視上半年出貨量在中國排名第一，進入全球前五。第二季小米電視的全球出貨量為 270 萬台，成長41.1%。

小米電視智慧手機人民幣

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