群創揪夏普打聯盟團隊戰 建構8K+5G生態圈

2019-08-20 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中美貿易戰加速全球5G競賽，國際大廠紛紛建立8K+5G生態系+AIOT，或主導8K規格話語權，群創(3481) 為8K協會一員，將與夏普及國際品牌合作建構8K生態系。

群創表示，研調單位Digitimes指出，隨著8K電視「領土」範圍擴大，8K面板市場料將跟著快速成長。目前8K電視面板仍以LCD面板為主，今年韓廠首度推出8K OLED面板，預估今年8K LCD面板出貨約34萬台，8K OLED面板出貨約5,000台。

群創將打聯盟團隊戰，將與夏普及國際品牌合作建構8K生態系，預計在TouchTaiwan推出全球第一台120吋8K電視，鎖定富豪級客戶；另外，將展出二款8K產品，分別是65吋Megazone電視及65 AM miniLED電視，在對比(contrast)方面與 OLED相近，在顏色、亮度、壽命表現更優於OLED，無烙印風險，價格比OLED更親民。