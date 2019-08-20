群創聯盟品牌大廠 強化5G+8K新勢力

2019-08-20 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



鴻海集團強攻8K+5G生態圈，群創結盟品牌大廠，要糾伴打聯盟團隊戰。

中美貿易戰加速全球5G競賽，國際大廠紛紛建立8K+5G生態系+AIOT，或主導8K規格話語權。研調單位Digitimes指出，隨著8K電視「領土」範圍擴大，8K面板市場料將跟著快速成長。

目前8K電視面板仍以LCD面板為主，2019韓廠首度推出8K OLED面板，預估2019年8K LCD面板出貨約34萬台，8K OLED面板出貨約5,000台。

群創光電作為8K協會一員，將與夏普及國際品牌合作建構8K生態系。今年TouchTaiwan展中，將秀出全球第一台120吋8K電視，穩坐全球頂級顯示器寶座，鎖定富豪級客戶，商機無限。

此外展出二款8K產品：65吋Megazone電視以及65 AM miniLED電視，在對比（contrast）方面與 OLED相近，在顏色、亮度、壽命表現更優於OLED，無烙印風險，價格比OLED更親民。