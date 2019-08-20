花蓮門諾醫院創辦人去世 郭台銘：感謝您對台灣付出

2019-08-20 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



薄柔纜醫師1994年退休返美，是許多門諾醫院醫護人員尊敬的前院長。圖／門諾醫院提供 分享 facebook

花蓮基督教門諾醫院創辦人、前院長薄柔纜醫師（Dr. Roland P. Brown）去世，鴻海（2317）創辦人郭台銘在臉書以「去美國很近，來花蓮很遠。」為題發文悼念；郭台銘表示，「身為一個外國人，薄柔纜醫師卻願意將一生奉獻在台灣這塊土地上，相信對薄柔纜醫師來說，台灣這個異鄉如今也已成故鄉」、「薄柔纜醫師，感謝您對台灣的付出」。

郭台銘在臉書發文指出，聽到花蓮基督教門諾醫院創辦人、前院長薄柔纜醫師去世的消息，十分難過。

他表示，薄柔纜醫師的父親薄清潔是美國門諾會（Mennonite）的牧師，曾到中國大陸展開醫療布道之旅。薄柔纜也在27歲加入全台第一支「山地巡迴醫療隊」，跋山涉水、將醫療資源帶到台灣最偏遠的角落。他更在花蓮創建了門諾醫院，長年陪伴與守護弱勢族群的健康超過40年。出於「為主服務」的大愛信念，薄柔纜醫師透過傳遞信仰的力量，讓患者得到心靈上的醫治，將一輩子的精華歲月都奉獻給了台灣。

薄柔纜醫師曾說：「我為台奉獻一生，盼台灣人，尤其是醫生，也能像我，為了同胞與弱小無助者，為需要人照顧的花蓮百姓服務。」令人崇敬與欽佩。

郭台銘表示，身為一個外國人，薄柔纜醫師卻願意將他的一生奉獻在台灣這塊土地上，相信對薄柔纜醫師來說，台灣這個異鄉如今也已成故鄉。薄柔纜醫師的故事告訴我們，無論你從哪裡來，只要願意為台灣奉獻，都是台灣的一份子、是我們最親愛的家人。

郭台銘說：「薄柔纜醫師，感謝您對台灣的付出，願您安息主懷。」