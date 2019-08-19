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奇景3D感測 切入工業自動化

2019-08-19 20:54經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

在美掛牌的驅動IC業者奇景光電，於19日與清遠廣碩技研共同宣布，將把奇景開發的3D感測技術，導入應用於鞋業自動化生產線。奇景執行長吳炳昌表示，該公司投入發展3D感測在手機以外的應用，未來上述解決方案將可供應國內外業者，也可彈性化調整供不同行業生產使用。

奇景投入發展3D感測技術已有多年，與清遠廣碩技研異業合作，推出「3D視覺輔助智慧彈性噴膠解決方案」，應用在鞋業自動化生產線，是透過3D感測進行視覺幾何判讀，可精確測量每隻鞋子的細微差距，且辨識同一生產線上的不同鞋型，透過演算法，自動形成最佳化噴膠路徑，不但可維持噴膠品質穩定性，還可比傳統工序節省一半以上的噴膠成本，也能節省生產線人力。

清遠廣碩技研的母公司永京集團，生產NIKE、adidas運動鞋及其他品牌的鞋款，另外也自行生產各式鞋面、鞋底與鞋材。奇景指出，上述智慧彈性噴膠解決方案已被某國際品牌製鞋大廠指定採用。

吳炳昌提到，奇景將結構光3D感測方案，從現有的臉部辨識擴展到工廠自動化，為工業4.0開闢新的成長動能，上述3D視覺輔助智慧彈性噴膠解決方案，是立基於該公司為終端裝置開發的3D視覺系統，及多視角3D重建演算法，在客製化智慧彈性噴膠系統上運行。

同時，吳炳昌說，感測可能出現死角，所以生產線需要多台不同角度的感測器，再把得到的資料融合起來，輸出成為噴膠機器手臂可讀取的訊號。而3D感測在鞋業以外的製造業，應當也可以有用途，後續可彈性修改解決方案的軟硬體來符合客戶需要。

3D感測演算法
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