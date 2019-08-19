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「吳郭會」喬不定 王金平透露與郭台銘已再度會面

美中貿易戰台灣倒一片 惟這產業一枝獨秀產值大增

2019-08-19 18:45經濟日報 記者江睿智╱即時報導

美中貿易戰抑低了全球經濟成長動能。路透
美中貿易戰抑低了全球經濟成長動能。路透
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經濟部今（19）日指出，美中貿易戰抑低了全球經濟成長動能，加上國際原物料價格下滑，今（2019）年第2季製造業產值為3.3兆元，年減4.57%，為連續2季呈衰退走勢。經濟部預期，進入下半年傳統生產旺季，製造業產值有望轉好。

若觀察各業，電腦電子產品及光學製品業因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，致今年第2季產值逆勢年增20.93%，為2011年第4季以來最大增幅，表現亮麗。

不過其他產業全面皆黑。今年第2季電子零組件業產值年減6.42%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，致年減3.13%；液晶面板及其組件業因中國大陸新產能陸續開出之排擠效應，年減13.38%。

傳產方面，今年第2季化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，致產值年減14.79%；基本金屬業受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減11.29%。

今年第2季機械設備業因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減10.79%；汽車及其零件業則受進口車競爭及外銷受挫影響，年減0.83%，惟貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。

經濟部表示，展望未來，由於全球景氣放緩，加上美中貿易緊張情勢未明，影響企業投資與終端消費信心，惟下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5G基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續擴增國內產線，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉。

經濟部製造業
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