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川普批准售台戰機 陸嗆：立即取消，將採必要措施

為媒體寫稿遭送公懲會 管中閔最後陳述

經濟解析／華為去美國化勢在必行 這個產業最受惠

2019-08-19 16:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美國在5月間將華為列入黑名單，禁止美國領業供貨給華為。路透
美國在5月間將華為列入黑名單，禁止美國領業供貨給華為。路透
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美中貿易戰火不息，華為成為美國封殺靶心，祭出禁售及禁購雙重限制手段來制裁，雖然後來暫時給予90天的寬限期，但即將在今（19）日到期，到底會不會續延，成為全球高度關注的焦點，台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，不管華為事件未來將如何落幕，華為去美國化動作是勢在必行，且一定要持續下去，對亞洲供應鏈，尤其是台廠來說，將可望受惠，尤其是半導體產業鏈，包括晶圓代工、IC設計、封測等，將是最大的受益廠商，不過，法人也提醒，台廠在華為訂單挹注下，則是要拿捏好分寸，避免因此得罪美國。

美中貿易戰延燒下，華為風暴也一直無法落幕，美國在5月間將華為列入黑名單，禁止美國領業供貨給華為，華為手機面臨可能無法使用Google系統升級及相關服務的窘境，後來，美商務部公告指出，給予華為90天的緩衝期，將禁購令延緩到8月19日。

華為能不能再獲得寬限，將是後續是否面臨新一波的衝擊的重要關鍵，根據外電報導指出，有消息人士透露，商務部預料將會把華為的暫時豁免令延長90天；但是美國總統川普卻表示「認真考慮不跟華為做生意」，美中交往非常好且還在談，但尚未準備好跟中國達成協議。

川普的態度反覆也是是什麼新鮮事，但是，如果不延長華為的暫時豁免令，恐將再造成新一波的衝擊，不過，在華為已經認真準備且進行去美國化的動作下，市場預期這一次的殺傷力應該不像第一次那麼大。

劉佩真表示，華為的去中國化，將有助亞洲供應鏈，尤其是台廠相關供應鏈將受惠，在半導體產業鏈上，包括晶圓代工、IC設計、封測等都可望獲得華為轉單的挹注，這個現象在第2季已經出現，預估第3季將更明顯。

法人點名包括台積電、聯發科、立錡、致新、通嘉、昂寶-KY、瑞昱、亞信、矽創、力旺、鈺創、晶豪科、新唐、義隆電、盛群、威盛等，含蓋類比IC、LCD驅動IC、IP矽智財、光感測元件IC等，都可望受惠於華為的去美國化。

法人指出，在日韓關係不穩，加上中國也喜歡找台廠，在這一波的美中貿易戰中，華為的轉單效應可望成為台廠的大補丸，但要留意的是分寸的拿捏，避免因此引來美國的注意。

不過，即使華為積極去美國化，但是部分的核心零組件，台廠還做不出來，例如FPGA（現場可程式化閘陣列）、CPU等，因此，一旦華為因為禁令無法採購核心零組件，未來在生產上恐仍將受到影響。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示華為去美國化策略台廠可望受惠。(圖:劉佩真提供)
台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示華為去美國化策略台廠可望受惠。(圖:劉佩真提供)
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華為晶圓代工貿易戰
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