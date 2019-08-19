經濟解析／華為去美國化勢在必行 這個產業最受惠

2019-08-19 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國在5月間將華為列入黑名單，禁止美國領業供貨給華為。路透 分享 facebook 美中貿易戰火不息，華為成為美國封殺靶心，祭出禁售及禁購雙重限制手段來制裁，雖然後來暫時給予90天的寬限期，但即將在今（19）日到期，到底會不會續延，成為全球高度關注的焦點，台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，不管華為事件未來將如何落幕，華為去美國化動作是勢在必行，且一定要持續下去，對亞洲供應鏈，尤其是台廠來說，將可望受惠，尤其是半導體產業鏈，包括晶圓代工、IC設計、封測等，將是最大的受益廠商，不過，法人也提醒，台廠在華為訂單挹注下，則是要拿捏好分寸，避免因此得罪美國。

美中貿易戰延燒下，華為風暴也一直無法落幕，美國在5月間將華為列入黑名單，禁止美國領業供貨給華為，華為手機面臨可能無法使用Google系統升級及相關服務的窘境，後來，美商務部公告指出，給予華為90天的緩衝期，將禁購令延緩到8月19日。

華為能不能再獲得寬限，將是後續是否面臨新一波的衝擊的重要關鍵，根據外電報導指出，有消息人士透露，商務部預料將會把華為的暫時豁免令延長90天；但是美國總統川普卻表示「認真考慮不跟華為做生意」，美中交往非常好且還在談，但尚未準備好跟中國達成協議。

川普的態度反覆也是是什麼新鮮事，但是，如果不延長華為的暫時豁免令，恐將再造成新一波的衝擊，不過，在華為已經認真準備且進行去美國化的動作下，市場預期這一次的殺傷力應該不像第一次那麼大。

劉佩真表示，華為的去中國化，將有助亞洲供應鏈，尤其是台廠相關供應鏈將受惠，在半導體產業鏈上，包括晶圓代工、IC設計、封測等都可望獲得華為轉單的挹注，這個現象在第2季已經出現，預估第3季將更明顯。

法人點名包括台積電、聯發科、立錡、致新、通嘉、昂寶-KY、瑞昱、亞信、矽創、力旺、鈺創、晶豪科、新唐、義隆電、盛群、威盛等，含蓋類比IC、LCD驅動IC、IP矽智財、光感測元件IC等，都可望受惠於華為的去美國化。

法人指出，在日韓關係不穩，加上中國也喜歡找台廠，在這一波的美中貿易戰中，華為的轉單效應可望成為台廠的大補丸，但要留意的是分寸的拿捏，避免因此引來美國的注意。