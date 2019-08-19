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台達擴展工業機器人產品線 全方位解決方案亮相

2019-08-19 16:28經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電 （2308）宣布，以「虛實整合·創變智造新未來」為主軸，於2019台北國際自動化工業大展推出全方位機器人解決方案，滿足製造業者打造智能工廠的需求。

台達電表示，全新展出的製鞋加工機器人工作站整合DRASimuCAD機器人模擬整合平台及垂直多關節機器人，打造完整涵蓋從模擬到加工執行的虛實整合智能機器人工作站；另有電子業專用的鎖螺絲機器人，結合水平關節機器人（SCARA）和螺絲鎖附模組，提供客戶便利的一站式包套方案。

軟體方面，DRASimuCAD一套軟體即可設計、模擬及生成作業路徑，協助客戶輕鬆打造專屬的智慧機器人工作站，實現虛實整合最佳效益。

台達電機電事業群機器人事業處處長彭志誠表示，機器人是實現靈活製程的關鍵裝備，亦為智能製造中重要的一環。

台達電自2015年推出首台SCARA機器人DRS40L以來，快速開發擴展機器人產品線，其最大優勢在於關鍵零組件到相關軟體均由台達自行研發製造，整合度高；同時透過自身生產基地的導入和應用，可確保產品在行業客戶的適用性，因此在市場反應和銷售上屢獲佳績。本次台達在自動化展推出多款工業機器人新機種以及行業加工專用方案，並結合模擬軟體，以呈現虛實整合的先進製造。

台達針對行業應用需求，整合模擬軟體和工業機器人推出製鞋加工機器人方案以及鎖螺絲機器人的整合方案，並在展會現場以實機展示虛實整合效益，成為吸睛亮點，例如製鞋加工機器人工作站：透過DRASimuCAD模擬、生成鞋面塗膠及去毛邊路徑，再搭配垂直多關節機器人DRV系列執行加工作業。在實際應用中，製鞋業者可輕鬆、方便打造智能機器人工作站，實現虛實整合最佳效益。

台達電表示，此工作站採用的機器人模擬整合平台DRASimuCAD：整合機器人路徑模擬及3D CAD/CAM功能，提供建模設計，內建完整應用資料庫，可直接導入工作站規劃使用，輕鬆打造智能機器人工作站。

工業機器人台達電軟體
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