宏碁獲紅點品牌獎 創辦人施振榮樂

2019-08-19 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁集團創辦人施振榮。 本報系資料庫 分享 facebook 宏碁集團創辦人施振榮今日表示，欣聞此次宏碁旗下的「Predator掠奪者」獲得紅點設計大獎（Red Dot Award）首度納入評比的「品牌獎」（Brand Award），成為全世界第一個得到紅點品牌獎的電競品牌。過往宏碁獲得的獎項都是以產品設計獎項為主，如今紅點將獎項評選範圍擴及品牌定位與品牌執行成效，宏碁能獲此獎項肯定，誠屬不易。

此次Predator在品牌方面能獲得世界級獎項的肯定，要感謝董事長Jason（陳俊聖）、二位營運長Tiffany（黃資婷）及Jerry（高樹國）及全球管理團隊的領導能力，以及全體同仁共同努力的成果。

誠如我的座右銘—「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」，宏碁能在電競領域塑造出品牌的新形象，並與用戶有效溝通，這過程中要不斷挑戰困難，突破種種瓶頸，才能讓品牌創造出新價值。這有賴過去多年來宏碁透過舉辦全球記者會，贊助電競賽事，並經由全球網紅推廣，才讓品牌被全世界看到。

品牌要被認同，除了需要長時間不斷累積之外，也是宏碁不斷在電競領域推出創新的產品，才能在消費者心中留下深刻的印象。

此次宏碁異軍突起，獲此殊榮，代表外界對宏碁品牌形象的認同，這也證明宏碁搭建舞台經過四十多年的努力，在全球品牌行銷的執行能力已受到國際權威機構的肯定。

未來宏碁品牌也將在無形、間接、未來等無形價值創造更長遠的影響力，而宏碁的成功也將帶給台灣其他企業更大的信心面對未來，因為，「宏碁能，大家都能」。宏碁將繼續為未來努力，如同Jason所說，「The best is yet to come.」（好戲還在後頭）！