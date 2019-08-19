宏碁Predator 成全球首獲德國紅點品牌獎電競品牌

2019-08-19 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁Predator掠奪者 成全球第一個獲德國紅點品牌獎電競品牌 分享 facebook 宏碁旗下專攻高階玩家的電競品牌「Predator掠奪者」從全球8,697個參賽作品中脫穎而出，成為全球第一個榮獲德國紅點品牌獎的電競品牌；而宏碁旗下多款產品今年也獲德國紅點產品設計獎殊榮，包括Acer Swift 7輕薄筆電、Acer Swift 5輕薄筆電、Acer Chromebook 715筆電、Acer Chromebook 11筆電，和aiSage邊緣運算裝置、Predator XB3 系列電競顯示器，顯示宏碁品牌力與產品力皆備受外界肯定。

宏碁公司共同營運長黃資婷表示，宏碁一直以來致力打破人與科技的藩籬，更希望以改變世界的熱情拉近品牌與消費者的距離！這次旗下品牌Predator獲得品牌大獎，再次鼓舞宏碁用熱血的品牌精神持續開創更多令人感動的體驗。宏碁相信「品牌」是對消費者的承諾，未來將繼續肩負使命，把Predator好玩、無所畏懼的精神融入消費者的日常生活中，帶給玩家和世界意想不到的驚奇。

紅點設計獎創辦人暨總裁Peter Zec博士指出，能獲得紅點評審團的肯定實屬不易，我們的評審專家在決定獲獎者前，皆以非常嚴苛的標準審核每一件參賽作品。

Predator掠奪者榮獲紅點品牌獎

德國紅點品牌獎強調品牌價值、品牌溝通與品牌差異化，在同產業中，能將優質品牌價值付諸傑出的設計與行銷策略，並成功打造品牌差異化者，方能於眾多競爭者中勝出。Predator希望將「無所畏懼」的品牌精神轉化為玩家內在的力量，和玩家並肩征服所有挑戰，以此為核心，宏碁研發設計出完整電競與周邊產品線，更積極贊助、舉辦電競賽事，與學校和政府合作打造出電競生態圈，成功讓消費者對品牌「有感」。

Acer Swift 7 輕薄筆電

全新Acer Swift 7結合無與倫比的設計與先進技術，延續了上一代的極致輕薄，厚度不到1公分，僅9.95 公釐；重量也少於1公斤，僅890克重。相較於普通的14吋筆電，Acer Swift 7至少縮減了60%以上的體積。Swift 7專為行動使用者攜帶外出設計，採用鎂鋰及鎂鋁合金。相較於同厚度的標準鋁合金材質，鎂鋰及鎂鋁合金材質的強度可增加二至四倍，重量卻減少了20%至35%。此外，宏碁在筆電外觀上，採用了微弧氧化處理技術，在上蓋表面上打造出瓷器一般的雅緻效果。

Acer Swift 5輕薄筆電

全新Acer Swift 5 （SF515-51T）為目前全球最輕的15.6吋筆電，優雅的鎂鋰合金的上下外蓋，專為眼光獨特的使用者所設計，機殼僅有 15.9公釐厚，重量僅990克重，機身纖薄卻更耐用。Swift 5採用 Windows 10 作業系統，大尺寸螢幕享受下同時具備高生產力。超長電池續航力足以支撐一整天的工作時間。Swift 5 的觸控螢幕採極窄邊框設計，屏佔比達到驚人的 87.6%，營造出身歷其境的視覺體驗；廣視角可讓朋友、同事一起輕鬆觀看串流影片。

Acer Chromebook 715 筆電

Acer Chromebook 715為市面上首款配置獨立數字鍵盤的Chromebook，較大的螢幕設計同時帶來更充足的鍵盤空間；對零售、金融及服務業的雲端工作者格外實用外，也讓科學、科技、工程、數學領域的使用者，更有效率地輸入數據資料。此外，Acer Chromebook 715搭載背光鍵盤，確保不會因低光源的外在環境影響工作效率。Acer Chromebook 715 配備15.6吋IPS顯示器，提供 Full HD 1920x1080 解析度，方便同時瀏覽多項應用程式或分頁，還可自由選配觸控螢幕或非觸控螢幕兩種選擇。

Acer Chromebook 11筆電

Acer Chromebook 11是一款可支援4G LTE教育用途的Chromebook筆電，幫助學生隨時隨地存取課堂所需資料與應用程式，替身處較低WiFi覆蓋率地區的學生找到完美的學習解決方案。且Acer Chromebook 11符合美國軍規耐用度認證，具備IP41防塵防水等級，可承受122公分高的掉落測試，鍵盤防潑水量達330毫升；採用11.6吋螢幕，電池續航力最長達12小時，超高強度的耐用性與電池續航力完美符合各年齡層的學生需求。

aiSage 邊緣運算裝置

aiSage為一款具備終端客製化解決方案的人工智慧邊緣運算裝置，具備智慧視覺邊緣運算能力，支援資料快速處理與傳送外，更具有商用級硬體規格與無風扇式散熱設計，滿足全天候穩定運行；此外，aiSage內建高效維運管理平台—智雲體管理系統（Being Device Management, BDM），能為企業省去跨平台介接的困擾，系統整合服務商可在整個裝置的生命週期進行遠端控管，讓物聯網設備以最高效率啟動新的業務模式，方便企業大規模佈建、監控、更新或是遠端故障診斷排除。

Predator XB3 Series 電競顯示器

Predator XB3 series 電競顯示器是針對追求極致遊戲體驗的玩家設計。透過4K超高解析度 （3840x2160）讓遊戲畫面栩栩如生，並支援高速 144 Hz 螢幕更新率，即使畫面中的物體在快速移動下一閃而過時，也能為玩家帶來順暢無撕裂的遊戲畫面。IPS廣色域面板支援DCI-P3色域達90%，使色彩更加豔麗、黑色調更加深沉。為了使色彩更加鮮活，Predator XB3 series已獲 VESA DisplayHDR™ 400 認證，確保對比更佳、色彩更準確，使玩家能真正體驗到3A級遊戲大作應有的優異快感。

2019紅點產品設計大獎共有來自全球55個國家，超過5,500件參賽產品參賽。