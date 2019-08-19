友達獲2019「顯示器元件產品技術獎」

2019-08-19 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（19）日宣布榮獲2019「顯示器元件產品技術獎」（Gold Panel Awards 2019）之卓越技術獎、傑出產品獎，以及「台灣數位看板應用大賞」（Taiwan Digital Signage Awards 2019）之視覺與互動設計獎等四項殊榮，肯定友達持續以創新技術引領顯示器產業發展的傑出表現。

友達表示，該獎項由經濟部工業局指導，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）與台灣數位應用多媒體協會(DSMA Taiwan)主辦，工業顯示器產業推動辦公室執行，藉此表揚於顯示技術領域有卓越表現之廠商。

友達以全彩主動式12.1吋Micro LED顯示技術、15.6吋大型奈米壓印技術金屬線柵偏光片鏡面顯示器，雙雙獲得卓越技術獎肯定。12.1吋Micro LED顯示技術，運用小於30um的LED達到169 PPI的超高畫素密度及解析度（1920 x 720），而每個像素均能透過LTPS背板驅動技術獨立發光，展現高動態對比及低功耗優勢，加上先進色彩轉換技術，呈現驚艷的色彩表現。

友達也說，15.6吋金屬線柵偏光片鏡面顯示器，採特殊無縫拼接技術，成功突破傳統8吋模具大小，產出全球首支運用奈米壓印技術製作的大型金屬線柵偏光片鏡面顯示器，擁有相較於一般鏡面顯示器兩倍的穿透率，並搭載AHVA超視角高清晰技術，同時具備優異的反射率及對比度。

傑出產品獎部分，友達32吋UHD 4K 144Hz Mini LED極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，精確而即時的分區調光效果可達1,5000 nits超高亮度，優於VESA DisplayHDR 1000最高等級規範。具備全平面無邊框的設計與色彩飽和度超越NTSC 100%，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途。

友達以2018臺中花博「友達微美館」顯示器拼接牆，獲得「台灣數位看板應用大賞」之視覺與互動設計獎。館內「微觀視界」展區採用60台55吋友達極窄邊框拼接牆顯示器，結合高解析、低反射、高耐用度等特色，以幾近無邊框的超大面積打造出556吋顯示器拼接牆。寬廣的螢幕畫面透過鏡面天花板設計，延伸視覺空間，創造完全沉浸式觀展體驗。

友達在花博期間，展演內容以多樣化的拍攝技術及高規格的影像後製，包含以8K空拍及10K超高解析度花粉動畫和花開縮時攝影等方式，播放30種以上不同型態的微觀花粉視覺動態創作影像，細膩又震撼地傳達多元大自然樣貌，讓觀賞者身臨其境體會植物生命的奧妙與感動，呈現前所未見的視覺饗宴，深獲評審肯定。