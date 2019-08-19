群創獲肯定 囊括TDUA四大技術獎與場域應用獎

2019-08-19 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Touch Taiwan智慧顯示與觸控展主辦單位台灣顯示器產業聯合總會（TDUA），今（19）日揭曉本屆活動內容，同時宣布「顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award）」及「台灣數位看板應用大賞（Taiwan Digital Signage Awards 2019）」等獎項得主，群創（3481）技術獲肯定，囊括四大技術創新獎與場域應用獎。

群創的「2.16吋1411 PPI LCD無暈眩高解析度虛擬實境（VR）頭戴顯示器」，獲得卓越技術獎殊榮；「5.99吋超窄下邊框全屏手機-ODTG技術及應用」及「31.5吋霸王MEGAZONE電競螢幕」，雙雙拿下「傑出產品獎─面板模組類」。群創預計，VR頭戴顯示器及31.5吋MEGAZONE電競螢幕，預計在2020年第二季量產，5.99吋手機面板亦同時亮相。

此外，因應奢侈品新零售需求，群創結合軟硬體方案夥伴，開發23.1吋與35吋Smart Shelf 智慧貨架，整合價格、產品說明、促銷廣告、銷售紀錄於智能貨架上，搶攻酒莊以及百貨公司化妝品專櫃，獲頒「Smart Shelf Display場域應用獎」。

做為顯示器領導廠商之一，群創認為，新零售的智慧貨架市場未來，將依照業態／區域／產品進行客製化發展，群創打造Smart Shelf Display新零售生態系，從面板出發，整合SI（系統方案商）、貨架製造商、整機組裝廠、SoC芯片商、網路後台管理CMS商、廣告行銷等多種領域，提供高迴轉率便利店及量販店智能電子貨架管理解決方案。