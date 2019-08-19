同資費購機綁約 消基會點名「這二家電信」違約金高

2019-08-19 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來我國行動寬頻業務快速成長，市場用戶數幾近到頂飽和，電信事業競爭淪為三大二小的寡占狀態，但根據消基會今（19）日公布的調查發現，業者不約而同透過價格割喉戰來爭取對手陣營用戶，再祭出高額違約金限制消費者跳槽後攜碼轉出，特別在同一資費購機綁約方案，消基會特別點名，遠傳電信、台灣之星約定違約金高逾業者平均值。

消基會副董事長陳智義指出，此次調查，消基會以常見的「攜碼跳槽購機綁約30個月資費方案」（999元資費＋上網吃到飽不限速＋購機iPhone Xs Max）設定調查樣態，調查發現，五家業者的「終端設備補貼款」約定金額，中華電信最低9,600元，其次為台哥大及遠傳皆約定12,000元、亞太電信及台灣之星約定金額最高，皆為14,000元，違約金差距達2,400~4,400元，如換算為日平均違約金，中華電信10.67元最低、台哥大及遠傳13.33元居次，亞太電信及台灣之星達15.56元，五家業者的日平均違約金差距達4.89元。

此外，消基會今日也公布五家電信業者的「電信優惠補貼款」違約金約定金額，其中遠傳電信約定費用最高，每月違約金為250元，高於其他業者。其後依序為台灣之星約定250元，但其符合以日計算，而台灣大哥大約定150元，也是以日計算，中華電信和亞太之星的約定金額則是0元。

同時，消基會此次調查還發現，遠傳電信的用戶契約與營業規章不相符，因為在電信優惠補貼款違約金部分，應是以日為單位計算，但遠傳電信卻是以月為單位計算，這與行動寬頻業務營業規章抵觸，將處以新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

消基會呼籲，主關機關應立即針對電信業者的優惠綁約購機用戶契約，進行清查，了解違約金約定是否違反《電信法》、《消保法》相關規定，並應借鏡日本電信制度。

消基會進一步指出，日本在今年再次修法，將電信合約中的違約金與購機優惠的金額訂出上限，使消費者不再因高昂的違約金而大失荷包，更因限定了購機優惠上限，使綁約制與不綁約制的差異縮小，讓消費者在簽訂電信合約時即可做出更符合自身情況的選擇。