美中貿易戰衝擊持續 製造業產值連二季負成長

2019-08-19 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（19）日公布今年第2季製造業產值，由於受到美中貿易摩擦紛擾抑低全球經濟成長動能，加上國際原物料價格下滑，使得108年第2季製造業產值3兆3,243億元，較上年同季減少4.57%，連續二季呈現負成長。

經濟部統計處指出，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減6.42%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，使得致年減3.13%，液晶面板及其組件業因中國大陸新產能陸續開出的排擠效應，年減13.38%。

電腦電子產品及光學製品業則因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，使得產值逆勢年增20.93%，為100年第4季以來最大增幅，表現亮麗。

至於在傳統產業方面，化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，使得產值年減14.79%。基本金屬業則受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減11.29%。

機械設備業則因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減10.79%，汽車及其零件業則受進口車競爭及外銷受挫影響，年減0.83%，但貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。