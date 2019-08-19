台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火衝擊全球經濟成長動能，加上國際原物料價格下滑，台灣今年第2季製造業產值3兆3,243億元，較去年同季減少4.57%，已是連續2季負成長，主要中行業也多衰退，僅有電腦電子產品及光學製品業「萬綠叢中一點紅」，產值逆勢大增20.93%，創下2011年第4季以來新高。

根據經濟部統計，今年第2季電子零組件業產值年減6.42%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，年減3.13%；液晶面板及其組件業因中國大陸新產能陸續開出的排擠效應，年減13.38%。

電腦電子產品及光學製品業則因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，產值逆勢年增20.93%，此為2011年第4季以來最大增幅，表現亮麗。

至於傳統產業中，化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，產值年減14.79%。

基本金屬業受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減11.29%。

機械設備業因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減10.79%。

汽車及其零件業也受進口車競爭及外銷受挫，但貨車換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅，年減0.83%。