新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



蘋果打算讓iPhone導入觸控筆應用，中間的曲折耐人尋味。圖／取自One More Thing 分享 facebook 蘋果新款iPhone上市倒數一個月，各界都在期待新機有哪些新功能，而近期不少外電更指出，蘋果旗下觸控筆Apple Pencil將正式支援新款iPhone，讓不少習慣使用觸控筆的用戶相當期待，並且有望激勵新日興（3367）、中探針等台系供應鏈下半年業績表現。

針對Apple Pencil未來出貨概況，國內供應鏈業者均不予置評。據悉，新日興復則提供Apple Pencil的金屬粉末射出成形MIM機構件，而中探針則是供應探針零組件，二家業者在Apple Pencil結構中均扮演關鍵角色。

業界人士表示，去年蘋果iPhone因缺乏新意，在終端市場銷售慘遭滑鐵盧，也讓國內相關供應鏈業績不如預期，今年為避免歷史重演，蘋果勢必要積極出招，擴大應用面來吸引消費者，而觸控筆顯然就是其中一招。

事實上，Apple Pencil並非新產品，過去就曾被推出，但僅支援蘋果iPad，並不支援iPhone，而這次蘋果選擇擴大Apple Pencil的應用面，的確有機會刺激Apple Pencil的銷售量，甚至與iPhone的銷售量形成相輔相成的效應。

根據外電指出，蘋果擬在美國時間9月10日舉辦新品發表會，屆時傳聞中的「iPhone 11系列」也將正式亮相；而本次新機在外型方面，前鏡頭的「瀏海」將縮小，藉此擴大螢幕使用範圍，而尺寸方面，則同樣維持5.8吋、6.5吋的OLED機種以及一款6.1吋的LDC機種。

至於鏡頭方面，今年新款iPhone傳出將正式導入三鏡頭，並搭配蘋果自身的畫面調校處理，讓拍出的照片與畫面可更加銳利，甚至拍攝範圍可以更廣，但價格是否也更高貴，值得後續關注。

法人表示，今年新iPhone供應鏈大致與去年一樣，核心處理器由台積電代工，聲學元件是康控、美律，鏡頭模組以大立光為主，機殼由鴻準、可成、鎧勝三家供貨，組裝代工則是鴻海、和碩等負責。

按照過往蘋果拉貨慣例，7月底應該是零組件小量出貨，8月開始大量交貨，9月則是由組裝廠出貨，而10月則會依照實際銷售狀況來決定追加訂單的量能，若優於預期，零組件廠有可能獲得追加訂單，整體而言，蘋果供應鏈下半年業績優於上半年態勢確立。