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來自台灣的獨角獸！AI晶片變熱門 耐能受那斯達克青睞

2019-08-17 21:35經濟日報 記者江睿智╱即時報導

AI晶片是當前當紅炸子雞科技，來自台灣、曾任職高通的劉峻誠2015年於美國聖地牙哥創辦耐能（Kneron），專注於終端AI晶片開發，美國那斯達克找上門，將耐能打上紐約時代廣場廣告上，輔導上市，耐能以「獨角獸」之姿，在美國嶄露頭角。

耐能專注於設計高效能NPU和演算法，為終端設備賦予AI能力，可降低網路帶寬壓力及企業總成本。劉峻誠表示，已開發應用於資安、門禁管制的AI晶片，可以同時支援2D及3D影像處理，現已拿到台灣的銀行多家資防訂單。

耐能來頭不小。劉峻誠畢業於成大電子工程系，擁有洛杉磯加州大學電子工程學博士學位，是交大校長張懋中的學生，之後任職於全球手機晶片大廠高通及三星，因與高通的脈絡，耐能核心主管幾乎是以高通為班底，新創事業也設在高通總部所在地聖地牙哥。

劉峻誠說，耐能的投資者主要有高通、紅杉資本、中華開發、阿里巴巴創業者基金、李嘉誠、南科奇景光電等。

近來美中貿易戰已轉為兩大國科技之戰，劉峻誠表示，晶片技術門檻高，客戶多，耐能未受到影響，「事實上美中貿易戰反而帶來機會」。

他表示，在美中貿易戰下，中國大陸很多技術難以賣到海外，美國很多公司急著找替代解決方案，尤其是安防客戶，以前都是用華為平台，現都急著找替代方案；台灣公司也有類似情況，過去台灣廠商，對於採用中國大陸技術，沒有這麼防備，現在台灣公司也都在找替代廠商。

他進一步說，耐能是少數做AI軟體公司，因此接了很多台灣銀行業的單。「現在大家對有中國大陸背景提供方案，在海外非常謹慎」，所以耐能增加機會。

對於那斯達克主動找上門，要替耐能推廣、輔導上市，令劉峻誠喜出望外，「這種情況在美國很少見，代表我們有做出一些成績。」不過劉峻誠說，耐能上市，現在沒有時間表。

聖地牙哥的耐能，專注於終端AI晶片，不僅美國那斯達克主動輔導上市，也拿到台灣銀行...
聖地牙哥的耐能，專注於終端AI晶片，不僅美國那斯達克主動輔導上市，也拿到台灣銀行業安防訂單。 記者江睿智／攝影
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