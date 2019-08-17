鋼鐵人3幕後推手 台灣博士馬萬鈞拿下奧斯卡這個特殊獎

2019-08-17 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



在好萊塢電影工業，南加大「光影穹頂」（Light Stage）實驗室扮有特殊角色。曾是該實驗室成員之一、來自台灣的馬萬鈞協助「阿凡達」、「鋼鐵人3」、「玩命關頭7」等逾40部好萊塢電影打造令人驚艷的視覺效果，於今年初獲頒奧斯卡科學技術成就獎。

馬萬鈞現為Google軟體工程師，負責AR／VR軟體開發。他勉勵年輕學子「行萬里路，可以激發更多潛能」。

南加大「光影穹頂」（Light Stage）實驗室，偌大圓形球體裝有上萬顆大小光源，演員只要坐進去，2秒鐘就可以掃瞄演員高解析度的臉部表情，包括膚色、縐紋等，再放到電腦做分析，就可以做出各種視覺特效，省下了過去好萊塢電影須要人臉建模的費時過程。目前幾乎所有好萊塢電影都會用到「光影穹頂」視覺特效。

馬萬鈞是正港台灣博士，1996年進台大資工系，畢業後直攻博士，他有機會參接觸國際上各種團隊，因為對數位特效影音深感興趣，他拿到科技部千里馬計畫補助，於2005年加入南加大「光影穹頂」實驗室，參與打造全球最先進的數位視覺特效裝置、程式及技術。

今年馬萬鈞以「基於球體上的偏振漸層光源臉部捕捉特寫技術」，為電影技術立下里程碑，獲美國奧斯卡金像獎執委單位美國電影藝術與科學學院頒發科學技術成就獎，成為第一個獲此殊榮的台灣人。

馬萬鈞分享，一路走來難免有挫折，他博士讀了8年，招致很多異樣眼光，但他認為，若能將眼光放遠，投身於有興趣的領域，將會在往後回首時感到值得。