紫光展銳「複製」華為管理模式？CEO楚慶：不是模仿

2019-08-17 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



換帥重組後的紫光展銳，展示新的面貌；從高管背景及策略來看，與華為關聯相當密切，去年底臨危授命入職的紫光展銳CEO楚慶強調，不是想要「複製」華為海思的管理模式，展銳的R&D（科學研究與試驗發展）用的是一套新的管理策略，是一個徹底的功能化管理體制。

展銳也在籌備科創板上市，楚慶指出，股權架構要做一些變化，現在正處理這些事情，根據計畫，紫光展銳將以北京紫光展銳科技有限公司為主體，在明年申報科創板。

每日經濟新聞報導，在楚慶加入展銳之前，有13年手機晶片經驗的周晨，於2018年8月從華為海思加入展銳，目前擔任展銳市場管理部部長；展銳首席運營官陳雨風，多年前也有華為海思工作經歷；現任工業電子事業部總經理的汪波，最早在華為做基地台，已經在展銳工作近10年。

加入展銳之前，楚慶在華為旗下晶片企業海思公司任職多年，曾任華為戰略與技術副總裁、海思半導體首席戰略官，所率領的團隊發布了全球第一個TD-SCDMA手機晶片，以及大陸第一個WCDMA手機晶片方案。

楚慶表示，在自己領導下，一改展銳曾經混亂、鬆散、官僚的組織架構，建設面向未來的功能化組織，他透露，剛擔任CEO不久曾經歷了「一天四場道歉會」，現在的展銳已經極力在跟低品質告別，上周的返修率只有不到千分之二，高於客戶品質標準。

楚慶上任後，展銳成立了消費電子業務管理部、工業電子業務管理部，以及泛連接業務管理部，接下來將調整客戶結構，把精力放到大客戶身上。

楚慶指出，僅僅5G的代碼，展銳就增長了7000多萬行，這不是一兩個人搞定的，需要的是一個團隊，到了5G時代，正好是10種通信格式，擁有「十全大補丸」的進補能力才能說是合格的5G玩家，一支5G手機，要保證用戶能夠走遍全球，只要有網路都能夠實現通話才可以。