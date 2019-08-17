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仁寶拚護蟹 志工齊動員

2019-08-17 10:59經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

仁寶電腦志工們抵達墾丁，由墾丁國家公園管理處及滿洲鄉港口社區保育志工們帶領，頭戴頭燈、沿路尋找陸蟹媽媽的蹤跡，並且協助標記、調查。

自2011年起，位於北台灣的仁寶電腦持續關懷最南端的陸蟹保育，除了每年捐贈陸蟹保育人員夜間工作所需要的LED頭燈，讓地方保育人員及生態觀察者，在光線昏暗之際提升可見度，除提升駕駛人注意，也避免發生意外，更號召同仁攜家帶眷組成「仁寶墾丁護蟹志工團」協助大腹便便的陸蟹媽媽過馬路。

仁寶總經理翁宗斌認為，仁寶對於環境保護有份責無旁貸的社會責任，今年特新增公益與環境志工假，鼓勵更多同仁響應環境綠色服務。

仁寶電腦綠色推動小組資深副總經理魏秋瑞表示，從捐贈到企業志工服務，希望一步步，帶給墾丁當地生態保育人員精神上的肯定與鼓勵，也期待能吸引更多志工參與，使得保育活動在地產業化。

台北到墾丁的路程不算近，仍有多個家庭攜家帶眷的參與，包含一對1歲5個月的可愛雙胞胎，雙胞胎媽媽廖珮如表示，孩子雖小，卻有親自然本能，從小多接觸自然環境、欣賞美好的事物，不但能增加小孩的體能，更能用心體會綠色永續的美好。

每年農曆七、八月，正是墾丁陸蟹離開生活區域前往海岸產卵時節，因為沿海道路開發，母蟹需躲過飛馳的車輛，馬拉松式的穿越馬路，才能順利抵達海岸產卵，這幾年來還有外來種-黃瘋蟻的威脅，導致陸蟹族群量快速下降，部分物種面臨滅絕的危機。

陸蟹是恆春半島頗具特色的生態資源，這個時候正是這些陸蟹的繁殖活動季節，歡迎大家到墾丁遊玩時，能安排陸蟹觀察行程，行經部份路段時，也能放慢車速，停下腳步關心。

仁寶電腦志工們抵達墾丁，由墾丁國家公園管理處及滿洲鄉港口社區保育志工們帶領，頭戴...
仁寶電腦志工們抵達墾丁，由墾丁國家公園管理處及滿洲鄉港口社區保育志工們帶領，頭戴頭燈、沿路尋找陸蟹媽媽的蹤跡，並且協助標記、調查。 圖／仁寶提供
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墾丁仁寶志工
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