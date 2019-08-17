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財政部：下半年出口回穩 由衰退轉為持平或微增

2019-08-17 10:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部統計處發布上半年我國出進口貿易概況報告，上半年出口呈現小幅衰退，進口則受惠於資本設備購置活絡，維持持平水準。整體而言，預期下半年出口表現可望較上半年回穩，預料將由低度衰退轉為持平或微增格局。

財政部表示，今年上半年美中貿易關係依舊陰晴不定，市場觀望氣氛及不確定性籠罩，全球經濟延續走緩步調，智慧手機、電腦、汽車等終端產品需求明顯減弱，國際原物料價格陷入盤整或大幅回落，皆制約我國出口動能，但部分廠商因應美中貿易戰而調升在臺產能配置，以及若干訂單移轉效應顯現，正負互抵。

隨美中貿易戰加深全球經濟不確定性，國際景氣趨於降溫，我國108年上半年出、進口分別減3.4%及增0.1%，反映在主要貨品出口多呈衰退，其中化學品、塑橡膠、基本金屬及其製品因海外需求不振、原料行情走低，減逾1成較為疲弱，資通與視聽產品則受產能回流及轉單效應，出口成長19.3%，規模值創歷年新高紀錄，最是一枝獨秀。

地區別結構方面，上半年對亞洲市場出口比重降至7成以下，其中對中國大陸與香港出口占38.7%，為近14年次低，美國1成4，為近13年新高，1年來分別下降、上升約2個百分點，明顯呈現互為消長之勢。

展望未來，財政部表示，美中貿易爭端迄未完全平息，將持續牽動全球貿易及實體經濟表現，全球景氣前景仍存在不確定性，投資與消費傾向保守的態勢尚難明顯扭轉；又高階智慧手機市場趨於飽和、換機週期延長及5G正式上路前之觀望氛圍，也不利我國出口量能。

不過，台商回流擴增及轉單效應，以及5G通訊、人工智慧、物聯網、高效能運算等新興商機接續推展，可抵銷部分負面衝擊。

近年出進口年增率。圖／財政部提供
近年出進口年增率。圖／財政部提供
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