元太成功開發無需傳統墨水、可重複列印電子紙技術

2019-08-16 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球電子紙領導廠商元太科技（8069）宣布，成功開發無需傳統墨水、可重複列印的電子紙JustPrintIt列印技術，將能減少傳統紙張消耗，有助環境永續，該技術應用將於本月28日舉行的2019智慧顯示展覽會 (Touch Taiwan 2019)中展出。

元太表示，JustPrintIt為可覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術，可印刷於小尺寸至大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用於識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，或是交通票卡，未來可導入於智慧辦公室、交通、零售、醫療、與物聯網等領域。

JustPrintIt的列印技術由HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可於電子紙薄膜列印圖片與文字內容，除了可列印出能覆寫及高解析度影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。電子紙透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。

元太科技總經理李政昊表示，已與HP合作多年，將創新的電子紙薄膜列印技術帶進商業應用市場，以電子紙技術結合HP的創新列印技術，將革命性地翻轉印刷市場。元太將持續建構電子紙生態圈，未來二年將基於JustPrintIt技術平台，與新的合作夥伴共同開發與商業化相關產品。

元太第2季本業順利轉盈，稅後純益8.84億元，每股純益0.78元。上半年稅後純益13.22億元，年增46.5%，每股純益(EPS)1.17元。