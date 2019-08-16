謝勤益：電視面板產能過剩 南韓面板廠現金壓力大

2019-08-16 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益16日表示，電視面板產能過剩，售價不好，南韓面板廠現金壓力大，是造成停產的關鍵。他建議，雙虎的友達、群創應持續做轉型策略，生產高附加價值的面板為重。

謝勤益說：「全球電視面板產能過剩，包括雙虎的壓力都在，比較南韓面板廠的壓力應高於台灣面板廠，主因為大陸10.5代面板相繼投產，以生產65、75吋大尺寸電視面板為主，目標在取代南韓三星的Samsung Display以及LG Display（LGD），導至南韓面板廠減產、停產的決策。」

群創回應指出，密切觀察市場供需。群創日前強調，發展三大策略，首先是重建台灣供應鏈競爭力；其次是在2025年達成中國製造、在地服務及策略聯盟。第三是以整機提高營收與獲利能力。

友達日前向經濟部申請規劃砸下407億元擴擴建桃園、臺中現有廠房，招募超過600位本國人才，將導入高階智慧化產線，生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，並首度在台灣建立高階車用面板產線，可立即提供臺灣製造面板模組，成為國際品牌客戶堅強後盾。

在高階車用面板產線方面，友達表示，可提供儀表+中控，或是多片拼裝的車用面板，聚焦在高技術涵量、高附加價值以及差異化的應用產品。12.3吋儀錶板及12.3吋中控台顯示器組成的V型駕駛艙顯示器，擁有300R 曲率，搭載採用特殊冷彎技術的保護玻璃，展現精準優異的畫質。

友達也是全球電競面板主力供應大廠，其中32吋4K顯示器面板採用Mini LED背光源設計，能提升畫面清晰細緻度，並減少畫面滯後與延遲，將提升使用者視覺體驗，日前獲得中科創新產品獎，成為拓展高附加價值面板的代表作之一。