元太無墨水、可複印電子紙技術 將登Touch Taiwan

2019-08-16 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（16）日宣布，成功開發無需傳統墨水、可重複列印的電子紙 JustPrintItTM列印技術，將能減少傳統紙張消耗，有助環境永續，該技術應用將於8月28至30日舉行之2019智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2019）中展出。

JustPrintIt列印技術由HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可於電子紙薄膜列印圖片與文字內容，除了可列印出能覆寫及高解析度影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。電子紙透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。

元太指出，JustPrintIt為可覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術，可印刷於小尺寸至大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用於識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，或是交通票卡，未來可導入於智慧辦公室、交通、零售、醫療、與物聯網等領域。因僅能透過印表機更新電子紙所顯示的畫面，此技術也具備防竄改的特性。

由於JustPrintIt技術，是紙張列印影像或資訊替代方案，元太表示，這對於列印具高度需求的產品，如訪客識別證、工業標籤等，若採用JustPrintIt電子紙列印技術將可降低成本，大幅減少紙張耗用，可成為永續與環境友善的另一選項。

元太總經理李政昊表示，元太已與HP合作多年，將創新的電子紙薄膜列印技術帶進商業應用市場，相信以電子紙技術結合HP的創新列印技術，將革命性地翻轉印刷市場。元太將持續建構電子紙生態圈，在未來的兩年，將基於JustPrintIt技術平台，與新的合作夥伴共同開發與商業化相關產品。