親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

扛不住北京施壓？國泰航空行政總裁何杲辭職

中國式和諧的秘密：徐皓峰反武俠電影《師父》

搶攻陸機器人商機 達明增資200萬美元

2019-08-16 16:43經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

達明機器人自成立以來，短時間內已迅速成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌。...
達明機器人自成立以來，短時間內已迅速成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌。圖／達明提供
分享
廣達集團旗下廣明（6188）今（16）日公告，董事會決議子公司達明機器人股份有限公司，擬透過Techman Robot(HONG KONG)Limited對達明機器人(上海)有限公司進行增資，預計投資金額200萬美元，約新台幣626萬元，為配合海外業務發展需求，資金來源為自有資金。

自有品牌的達明持續衝刺機器人業務，今年強攻中國大陸、歐洲及美國市場，除了在三地展覽秀出新品，積極打開知名度外，更於深圳龍華正式成立華南分公司及教育訓練中心，強力深耕當地市場，加速全中國大陸布局。

達明機器人4月接棒亮相深圳國際機器人及工廠智慧化展、歐洲工業盛事德國漢諾威展，以及北美最專業自動化展Automate，並首度推出TM Operator系列─TM Palletizing Operator。

達明指出，TM Palletizing Operator 使用TM12手臂，利用視覺檢測自動補正物件及棧板位置偏移，搭配自行研發的智慧UI介面，系統輕鬆設定，機器人快速上工，迅速學習進行生產工作。

TM Palletizing Operator堆棧機亦結合升降立柱，利於自動偵測物件或棧板堆疊高度時進而調整立柱延伸高度，高彈性的應用滿足製造業、物流及倉儲產業等需求。

達明機器人自成立以來，短時間內已迅速成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌，橫跨歐美亞澳四大洲。在中國製造2025、智慧製造和先進裝備製造業轉型升級等政策推動下，中國機器人市場持續增長，據廣東省政府統計，中國每5台工業機器人當中，就有一台來自廣東地區，令華南一躍成為國內最大工業機器人重鎮。

為了滿足日益成長的市場需求，達明機器人也于深圳龍華，正式成立華南分公司及教育訓練中心，提供華南地區更強而有力的業務支援、專業的技術服務，並參加深圳國際機器人及工廠智慧化展，深耕華南市場加速全國佈局。

達明機器人廣達
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

元太重複列印電子紙 攻智慧辦公室、醫療、物聯網領域

2019-08-16 15:20

聚積Mini LED第4季試產 明年擬量產

2019-08-16 14:19

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:33

專家觀點／正向發展5G的根本之道

2019-08-16 01:53

5G釋照收入編400億 電信業：會墊高成本

2019-08-16 00:52

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

因應貿戰布局 沈榮津：電子五哥會優先回台

2019-08-16 00:21

鴻海劉揚偉赴美 督軍威州投資案

2019-08-16 00:14

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

宏碁推一卡通智慧佛珠

2019-08-15 23:32

聯強打造新總部 63億買南港商辦

2019-08-15 23:29

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

研調：MCU今年估衰退6%

2019-08-15 14:32

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 12:04

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12
看更多

熱門文章

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35

資金匯回專法上路首日 大戶跑第一

2019-08-16 01:06

工業機器人納管 業界譁然

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

晴天儲糧 國泰金現增200億

2019-08-15 23:29

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16

聯強打造新總部 63億買南港商辦

2019-08-15 23:29

國泰金搶錢...因應會計大魔王

2019-08-15 23:29

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

手機辦貸款 沙盒實驗過關

2019-08-16 02:25

富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07

22年首見！ 明年度預算無差短

2019-08-16 00:52

時薪調幅逾5%工商團體跳腳 沈榮津這麼回應

2019-08-15 18:22

台商鮭魚返鄉為何說得多做得少 萬國通路董座解答

2019-08-16 13:44

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

央行：密切關注香港擠兌潮 必要時提供外幣資金支援

2019-08-16 13:52

最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04

員工持股信託 9月上路

2019-08-16 02:30

景氣趨緩 無薪假人數增至2,012人

2019-08-16 10:45

國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27

北富銀區塊鏈轉帳 進沙盒

2019-08-16 02:30

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

Q2經濟成長高於2.41％ 超預期

2019-08-16 01:06

為什麼要廢止印花稅 財政部這麼說

2019-08-16 16:49

奪回父生前登記他人名下土地 被查到補稅罰款共90萬元

2019-08-16 10:36

大幅上修！主計總處：今年經濟成長率2.46％

2019-08-16 16:38

香港816擠兌？央行：國銀分行目前正常

2019-08-16 13:58

境外資金匯回 金融業搶千億財管商機

2019-08-16 01:22

國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28

國發基金扮創業天使 金援40新創

2019-08-16 01:28

非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

2019-08-16 14:03

回台投資 再添上銀、瀚宇博

2019-08-16 01:06

小店導入支付 租稅優惠延長

2019-08-16 00:19

高雄亞灣 1.6萬坪基地招商

2019-08-15 23:35

鴻海劉揚偉赴美 督軍威州投資案

2019-08-16 00:14

專家觀點／正向發展5G的根本之道

2019-08-16 01:53

投資免稅 留意三要點

2019-08-16 01:22

電商趨勢／內容行銷 四招吸住眼球

2019-08-16 02:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top