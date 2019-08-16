搶攻陸機器人商機 達明增資200萬美元

2019-08-16 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



達明機器人自成立以來，短時間內已迅速成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌。圖／達明提供 分享 facebook 廣達集團旗下廣明（6188）今（16）日公告，董事會決議子公司達明機器人股份有限公司，擬透過Techman Robot(HONG KONG)Limited對達明機器人(上海)有限公司進行增資，預計投資金額200萬美元，約新台幣626萬元，為配合海外業務發展需求，資金來源為自有資金。

自有品牌的達明持續衝刺機器人業務，今年強攻中國大陸、歐洲及美國市場，除了在三地展覽秀出新品，積極打開知名度外，更於深圳龍華正式成立華南分公司及教育訓練中心，強力深耕當地市場，加速全中國大陸布局。

達明機器人4月接棒亮相深圳國際機器人及工廠智慧化展、歐洲工業盛事德國漢諾威展，以及北美最專業自動化展Automate，並首度推出TM Operator系列─TM Palletizing Operator。

達明指出，TM Palletizing Operator 使用TM12手臂，利用視覺檢測自動補正物件及棧板位置偏移，搭配自行研發的智慧UI介面，系統輕鬆設定，機器人快速上工，迅速學習進行生產工作。

TM Palletizing Operator堆棧機亦結合升降立柱，利於自動偵測物件或棧板堆疊高度時進而調整立柱延伸高度，高彈性的應用滿足製造業、物流及倉儲產業等需求。

達明機器人自成立以來，短時間內已迅速成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌，橫跨歐美亞澳四大洲。在中國製造2025、智慧製造和先進裝備製造業轉型升級等政策推動下，中國機器人市場持續增長，據廣東省政府統計，中國每5台工業機器人當中，就有一台來自廣東地區，令華南一躍成為國內最大工業機器人重鎮。

為了滿足日益成長的市場需求，達明機器人也于深圳龍華，正式成立華南分公司及教育訓練中心，提供華南地區更強而有力的業務支援、專業的技術服務，並參加深圳國際機器人及工廠智慧化展，深耕華南市場加速全國佈局。