元太重複列印電子紙 攻智慧辦公室、醫療、物聯網領域

2019-08-16 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



元太（8069）今（16）日宣布，成功開發無需傳統墨水、可重複列印的電子紙 JustPrintIt列印技術，將能減少傳統紙張消耗，有助環境永續，JustPrintIt可印刷在小尺寸至大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用在識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，交通票卡，未來可導入智慧辦公室、交通、零售、醫療、與物聯網等領域。

元太表示，這項技術應用將在8月28至30日舉行的2019智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2019）中展出；JustPrintIt為可覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術。

元太指出，JustPrintIt的列印技術由HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可於電子紙薄膜列印圖片與文字內容，除可列印出能覆寫及高解析度影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。

電子紙透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。

因為僅能透過印表機更新電子紙所顯示的畫面，JustPrintIt技術也具備防竄改的特性。由於該技術是紙張列印影像或資訊替代方案，對於列印具高度需求的產品，例如訪客識別證、工業標籤等，若採用JustPrintIt電子紙列印技術將可降低成本，大幅減少紙張耗用，可成為永續與環境友善的另一選項。

HP實驗室的3D實驗室副總裁暨HR研究院Keith Moore說：「很樂見元太對於HP創新電子紙顯示技術更進一步的積極投入。」

元太總經理李政昊說：「已與HP合作多年，將創新的電子紙薄膜列印技術帶進商業應用市場，相信以電子紙技術結合HP的創新列印技術將革命性地翻轉印刷市場」。