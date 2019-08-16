華碩強攻輕薄筆電 上半年成長率超越四成

2019-08-16 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



華碩輕薄筆電系列再創銷售佳績！根據內部統計資料顯示，華碩輕薄型筆記型電腦（小於18mm），2019上半年在台灣銷售量年成長率超過四成，以優異的產品口碑獲得支持者的行動力挺，大幅領先各競爭對手。

為滿足消費者的期待，華碩再宣布推出今年5月底由華碩董事長施崇棠領軍，在台北國際電腦展中盛大發表的30周年限定版筆記型電腦「ASUS ZenBook Edition 30 （UX334FL）」，將於8月15日在三創華碩體驗店開賣；此外，擁有世界最小機身的ASUS ZenBook 13 （UX334FL） 筆記型電腦，絕美經典配色皇家藍亦於同日起在全通路開賣。

華碩表示，為展現華碩追尋無與倫比的品牌精神，ASUS ZenBook Edition 30筆記型電腦採用精心挑選前40%最優質的頂級義大利真皮，採精緻珍珠白時尚配色，綴以浮雕鵝卵石紋理提升表面觸感，歷經50多道皮革工法與手工縫線造就奢華與質感兼具的簡潔外型。