全國電DC屏東店Apple Shop將開幕 祭開門排隊禮及優惠

2019-08-16 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全國電（6281）近二年來積極拓展副品牌Digital City，已開出9家店，屏東店獲蘋果官方授權的Apple Shop預計8月17日開幕，20坪展售空間中，展售與美國同步最新的Apple品牌完整商品。

全國電表示，Digital City屏東店去年5月開幕，以「新潮、科技、數位」的3C家電品牌定位，經過1年的經營與努力，屏東店獲得Apple官方授權，成立全台最高等級的旗艦授權經銷店，將在 8月17日開幕。

全國電指出，屏東店在一樓超精華區域規劃約20坪的展售空間，成立Apple官方授權店，由Apple公司訂製、空運來台的Apple展售傢俱，展售與美國同步各款最新iPad／iPhone／iPod／iMac／MacBook／Watch等Apple品牌完整商品，未來Apple品牌新商品上市發售，消費者也能搶頭香嘗鮮。