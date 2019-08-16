晶睿發表首款車牌辨識攝影機 實現智慧城市應用

2019-08-16 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



安控大廠晶睿（3454）發表首款內建車牌辨識功能攝影機IB9387-LPR，無需額外電腦主機設備，以單機獨立運作為特色，並在攝影機即擁有邊緣運算能力。

新款車牌辨識攝影機IB9387-LPR可辨識全球超過70國車牌，強大的車牌辨識能力及 All-in-One一機運算的高經濟效益，適用於智慧城市內的樓宇、社區住宅、停車場柵欄控管及收費站系統。

晶睿分析，此款車牌辨識攝影機提供黑名單、白名單功能及中央攝影機名單同步功能，以更有效率的方式控管車輛進出。透過內建於攝影機內的黑、白名單功能，當偵測到白名單車輛，便能自動開啟控制柵欄桿；反之，若偵測到黑名單車輛，系統將自動觸發警報通知安全管理人員。

對於擁有多個入口的停車場而言，IB9387-LPR具備集中管理功能，管理人員不用再一台接一台費時的進行更新，僅需上傳黑、白名單至單一中央攝影機，所有入口的車牌辨識攝影機都可同步更新，大幅省下安裝時間與維護系統的成本。

除了攝影機內建車牌辨識運算能力外，IB9387-LPR也開放應用程式介面（API），讓各類型第三方軟體與攝影機無縫整合，如停車場管理系統、收費站和地磅系統，可即時擷取車牌辨識影像資料，並提供國家、地區、日期、時間及影像信賴程度等更多影像辨識資訊。